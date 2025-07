Macri volvió a Madrid sin firma ni foto en el Pacto de Mayo de Tucumán

Mauricio Macri no esperó. Retomó este martes a las actividades personales que desarrolla en Madrid y dejó atrás la experiencia que vivió en la fugaz visita a San Miguel de Tucumán. Estuvo en todo momento rodeado por un grupo de diputados y dirigentes con los que se referencia ahora y no transmitió enojo. Pero en el PRO crece el malestar por el trato que recibió el ex presidente en la gélida vigilia del 9 de Julio en la que se firmó el Pacto de Mayo.

“Lo llamaron, estuvo 15 horas volando para dar un gesto de apoyo y compromiso con el rumbo del gobierno y lo dejaron dos horas tomando frío, no lo invitaron a firmar el Pacto de Mayo y ni siquiera tuvieron la delicadeza de convocarlo para la foto que se sacaron Milei, la hermana y los gobernadores”. Frases de ese tenor -y otras peores- recogió Infobae desde esta mañana en el partido que le aportó al oficialismo votos decisivos en Diputados y el Senado para aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal.

Mauricio Macri recibió el viernes un llamado del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que estuviera presente en la firma del Pacto de Mayo. Milei había invitado a todos los ex mandatarios y, por rechazo político -Cristina Kirchner y Alberto Fernández- y cuestiones personales -Isabel Perón y Eduardo Duhalde- sólo el breve Adolfo Rodríguez Saá se había anotado. Era clave su presencia también