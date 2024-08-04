El Gobierno cortó el envío de fondos a empresas del Estado: 14 no recibieron dinero

El Gobierno de Javier Milei sigue adelante con su plan para reducir las transferencias de fondos del Estado Nacional a las empresas estatales y en lo que va del 2024 unas 14 compañías no recibieron ninguna transferencia para gastos de capital, es decir, dinero que la firma utiliza para invertir en mejorar o adquirir activos en el largo plazo.

Así lo pudo saber TN en base a datos volcados en el Presupuesto Abierto en el que además se puede ver como del universo de empresas estatales que si recibieron transferencias para invertir, al octavo mes del año la gran mayoría no supera el 30% de todo lo que debía recibir. La estrategia de reducir las transferencias del Estado a estas compañías responde a dos cuestiones: bajar el déficit estatal y, a su vez, continuar con lo que en la Casa Rosada llaman proceso de “saneamiento” de estas firmas, es decir, que requieran cada vez menos recursos del Estado para funcionar y de esta forma convertirlas en una propuesta más seductora para el sector privado.

Es que pese a que en la Ley de Bases solo ocho empresas públicas quedaron sujetas a privatización total o parcial, en el Gobierno insisten en que el próximo año se enviarán proyectos de ley individuales para volver a intentar la privatización de compañías como Aerolíneas Argentinas, que de hecho en lo que va del año recibió más de $58 mil millones de pesos del Estado para hacer frente a los retiros voluntarios. La idea de las autoridades de la línea de bandera, según pudo saber TN, no es requerir más fondos de acá hasta fin de año.

El Gobierno cortó el flujo de dinero a empresas del Estado: 14 firmas no recibieron fondos para invertir

Como sea, las 14 compañías que en este 2024 no recibieron ni un solo centavo del Estado para invertir en la mejora de sus instalaciones, comprar nuevos equipos o mejorar sus activos son: Correo Argentino; Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (la responsable de articular con las unidades a cargo del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria de pasajeros, carga y logística); Empresa Argentina de Soluciones Satelitales; Corredores Viales S.A.; Yacimiento Carboniferos Río Turbio; Nucleoelectrica Argentina S.A.; Dioxitek S.A.; Empresa Argentina de Navegación Aérea; Radio y Televisión Argentina; Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado; Contenidos Públicos S.E.; Télam; Tandanor; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias y Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba.

“Las compañías están en un proceso de saneamiento, y nosotros entendemos que al requerir menos fondos del Estado son más atractivas para los privados”, soltó una fuente de Gobierno. De cualquier manera la información respecto de las compañías estatales se maneja a cuentagotas en la Casa Rosada, ya que aún no está claro cuándo y cómo se avanzará en el proceso de privatización/concesión de las empresas que quedaron en condición de someterse a este proceso según lo aprobado en la Ley de Bases: Intercargo SAU, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimiento Carboníferos de Río Turbio.

Por otra parte, a las firmas que no recibieron fondos para gastos de capital se le suma un grupo de siete compañías que si bien recibieron fondos para invertir en sus activos, el dinero lejos está de alcanzar la ejecución que el presupuesto debiera tener ya cursada más de la mitad del año. Por ejemplo, la empresa Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E., firma que dirige las obras de infraestructura ferroviaria en todo el país para que el transporte sea seguro, recibió el 10,47% de todo lo que debía obtener, algo más de $10 mil millones.

Por su parte, Operador Ferroviario S.E., firma que gestiona líneas como Mitre, San Martín, Roca, Belgrano Sur, el servicio de larga distancia entre Buenos Aires y Mar del Plata, entre otras, recibió en lo que va del año unos $2200 millones para gastos de capital, lo que representa el 28,17% del presupuesto total, que en rigor se prorrogó del ya estipulado en 2023.

“Estamos a julio, es un número bajo. Es dinero que se usa para renovar el material ferroviario, plata que se destina a la operación ferroviaria, material rodante, repuestos, mantenimiento de vías, cuestiones de seguridad operacional como el mantenimiento de las barreras, entre otros”, explicó una fuente ferroviaria.

En este sentido, la firma Belgrano Cargas y Logística recibió el 26 por ciento del presupuesto para inversión, unos $130 millones mientras que Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, una firma bajo la órbita del Ministerio de Defensa, un 13% de su presupuesto. En este caso el dinero aún no se pagó según consta en las planillas de Presupuesto Abierto. Algo similar ocurre con FADEA, la fábrica militar de aviones con asiento en Córdoba. A esta altura del año solo obtuvo el 3,89% de su presupuesto para inversiones y mejora del equipamiento.

Diferente es la situación cuando se analiza la cantidad total de plata que el Estado envió a empresas para gastos corrientes, es decir, para solventar gastos cotidianos del funcionamiento de las empresas. Según Presupuesto Abierto, algunas empresas del Estado ya recibieron importantes transferencias para financiar gastos corrientes y otras muy poco.

Correo Argentino ya recibió el 89.43% del presupuesto; Aerolíneas Argentinas el 77,90% y Belgrano Cargas y Logística el 63,83%. Buena parte de estos fondos se utilizan para solventar los gastos de retiros voluntarios de estas empresas, aunque hay otros casos en los que ya se transfirió casi el 100% del presupuesto, pero no está claro el motivo. En este listado están Yacimiento Carboníferos de Río Turbio (96,89%) y Casa de Moneda (100%). Este medio intentó conocer para qué se utilizó esos fondos, pero no obtuvo respuesta.

Algo similar ocurrió en Corredores Viales, donde se transfirió el 80% del dinero; en Télam (76% de las transferencias) y en Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (65%) y Educar S.E. (96%). Las firmas que, por el contrario, no recibieron ningún fondo para solventar sus gastos son ARSAT, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E; Intercargo; Administración General de Puertos S.E.; Tandanor; Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado.