El PRO pone condiciones para un acuerdo y busca consensuar la agenda legislativa

Desde el PRO salieron a plantear condiciones para avanzar en una eventual alianza con La Libertad Avanza para las elecciones legislativas después del guiño del jefe Gabinete, Guillermo Francos, que dijo que pueden “llegar a un acuerdo en todo”. En este sentido, distintos referentes del partido amarillo coincidieron en la necesidad de consensuar una agenda legislativa en común para superar las tensiones.

Por caso, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, advirtió: “Si solamente es un acuerdo coyuntural electoral, no se gana nada, es un acuerdo vacío. El único que sirve es uno en el marco de una agenda común. En mi caso, si bien celebro que haya una mesa de trabajo porque si solo se trata de una ingeniería electoral queriendo condicionar al electorado es la crónica de un fracaso, no tengo ninguna duda que por lo menos nosotros desde Chubut no avalaríamos un acuerdo sin ningún trasfondo”.

El chubutense dijo en declaraciones a Aire de Noticias, por Radio Mitre: “¿De qué sirve sumar porotos al Congreso sin saber cuál va a ser la agenda prioritaria? Creo que hay margen de una agenda común que se puede trazar, pero para eso hay que sentarse y trabajar, no rosquear. Cuando hay una agenda común, que básicamente apunta a los intereses de la Nación y en este caso, también de Chubut, es mucho más fácil ponerse de acuerdo. Cuando se discuten nombres, cuando se discuten egos, cuando se discuten sellos, nunca termina bien”.

Torres marcó sus diferencias con el Gobierno y mencionó las “formas” del Presidente: “Me da lástima cuando veo dirigentes que yo respetaba mucho porque tenían una agenda propia, un volumen muy importante, y hoy los veo hablando parecido a Milei, peinándose como Milei para sacar un voto. Eso me parece que es indigno en algún punto y muestra que hay una política vacía de contenido que no sirve para nada. El coraje se demuestra con firmeza, pero también con tolerancia y con respeto”.

Por otro lado, la diputada nacional, Sabrina Ajmechet, respaldó la posible alianza con el partido que lidera Mauricio Macri: “Estoy de acuerdo en que tenemos que trabajar para que haya una sola oferta electoral, que reúna al PRO y LLA, estoy convencida que el objetivo común es compartido por ambas fuerzas, no veo razón política para no estar juntos. A grandes rasgos nuestro electorado ve que tenemos que estar juntos”. La legisladora es cercana a la ministra de Seguridad y ex presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que desde hace tiempo presiona por un acuerdo entre ambos partidos.

TN

Ajmechet advirtió en declaraciones a Radio Rivadavia sobre las tensiones entre el PRO y LLA y pidió dejarlas atrás: “¿Cómo se va a dar esto? Es un proceso de acercamiento entre Milei y Macri, se irá caminando. No es fácil la convivencia entre diferentes partidos, yo sufrí, como parte de Juntos por el Cambio, el desgaste enorme de la interna. Si hay algo de lo que estoy convencida es que todos los que queremos el mismo país tenemos que estar juntos”.

Ajmechet dijo que “a nadie le interesan las diferencias y discusiones internas” y lanzó un fuerte reclamo: “Debemos saber interpretar esa necesidad ciudadana, que se resume en que el kirchnerismo no vuelva a ser gobierno. Tenemos que llegar fortalecidos al Congreso, donde se lograron muchas cosas en el Congreso que parecían imposibles, como la Ley Bases y la Boleta Única”.