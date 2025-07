Declaró la enfermera acusada de matar a 5 bebés en Córdoba: qué dijo

En el segundo día de juicio contra la enfermera y otros 10 acusados por la muerte de cinco bebés y el intento de ocho homicidios en el Hospital Neonatal de Córdoba, Brenda Agüero es la primera en sentarse en la silla de los acusados y ante la Justicia puso la condición de declarar pero que solo contestará preguntas de índole personal y no sobre el hecho por la que se la acusa.

Frente a ello, la mujer, sospechada de ser la autora material de los homicidios y está detenida desde el 19 de agosto de 2022, relató que en la cárcel empezó a estudiar Derecho y que le encantaría recibirse de abogada.

“Me dieron por todos lados, me atacaron. Voy a buscar las herramientas para yo poder defenderme, decidí estudiar abogacía. Me ayudó un montón, me saca del contexto de encierro”, precisó la acusada que estudia en la cárcel de Bouwer, está en segundo año y tiene un promedio de notas de 9 y 10.

Agüero era la profesional encargada de darle las primeras medicaciones a los recién nacidos y está acusada por envenenamiento por potasio. Si bien dijo no querer hablar de los hechos, los abogados querellantes le consultaron cuál era su tarea en el nosocomio y ella respondió que su tarea era “cuidar por la salud de los pacientes desde que ingresaban hasta que se iban”.

Muerte de los bebés en el Neonatal de Córdoba: cómo fue el caso

Luego de la denuncia del ingeniero, se realizó una investigación interna y comenzaron a realizarse allanamientos y cotejo de historias clínicas para encontrar un punto en común, ya que notaron que no se trataba de algo aislado.

Todos los relatos de los padres y madres indicaban que eran bebés sanos y que la respuesta de los médicos es que había tenido una falla en el corazón. Se realizó un listado de aquellas personas que participaron en los casos que tenían a Brenda en común.

En las autopsias a dos de las víctimas se registró que mostraron altos niveles de potasio que los llevó a la muerte. Lo que se sospecha es que Agüero actuaba en el salón de recuperación sola y mientras los alzaba, los inyectaba.

La mujer tiene prisión preventiva desde ese momento y continúa detenida en la cárcel de Bouwer. También se dio a conocer que la mujer había googleado cómo dosificar potasio e insulina, además, había leído sobre prácticas técnicas de reanimación en menores, sustancias que generan paros cardíacos y un texto sobre qué hacer en casos de duelo por muerte.

