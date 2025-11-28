Otro salto en Diputados

Otra diputada, ex PRO, saltó a la bancada de La Libertad Avanza que ahora suma 92 legisladores y se acerca cada vez más a la primera minoría que todavía ostenta el PJ con 96, pero se espera que sufran nuevas fugas.

Se trata de la santafesina Verónica Razzini, quien ya en abril de este año se abrió del bloque PRO para armar una bancada de dos con su coterráneo Gabriel Chumpitaz. Pero él termina su mandato el 10 de diciembre y distintas tribus estaban tentándola: la bancada amarilla buscó que vuelva al redil, el gobernador Maximiliano Pullaro intentó que se sume a Provincias Unidas, pero finalmente Razzini eligió al oficialismo.

Fue clave para eso Patricia Bullrich, quien posó junto al presidente de Diputados, Martín Menem, en la foto que anunció el desembarco de la santafesina al bloque de LLA. "Es por acá, honrada de empezar esta nueva etapa", retribuyó Razzini.



