Causa Andis: citaron a indagatoria a Ornella Calvete, ex funcionaria de Economía

Ornella Calvete fue citada a declaración indagatoria por la causa Andis para el próximo 19 de diciembre, luego de que se difundieran nuevos audios que la comprometen en la investigación.

La Justicia investiga irregularidades y presuntos sobornos vinculados a la compra de medicamentos alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Los audios difundidos el jueves 11 de diciembre muestran a la exfuncionaria del Ministerio de Economía enviándole mensajes a su padre, Miguel Calvete, quien permanece detenido en otra causa en la que se lo acusa de “facilitación de la trata de personas”.

En uno de los audios, la exintegrante de la Comisión del Área Aduanera Especial del Palacio de Hacienda le dice: “Escúchame, si no me atendés me quedo el 3 %, no me hagas Karinearte la comisión”.

Calvete quedó bajo la mira judicial cuando en un allanamiento a su vivienda se encontraron 700.000 dólares cuya procedencia no pudo justificar.

En paralelo, durante un procedimiento en la casa de su padre en el barrio porteño de San Telmo, los investigadores hallaron cuadernos manuscritos atribuidos a Miguel Calvete. En ellos aparece mencionada una enigmática sigla, “KM”, que sería parte de la estructura bajo análisis en la causa.

La indagatoria de Ornella Calvete será clave para delinear los próximos pasos del expediente, que permanece en plena etapa de recolección de pruebas.