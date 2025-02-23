El papa Francisco en medio de la preocupación por su salud: “Recen por mí”

El papa Francisco envió un emotivo mensaje desde la clínica donde permanece internado por una neumonía bilateral. “Continúo con confianza mi hospitalización, recen por mí”, expresó.

El texto escrito por el sumo pontífice fue dado a conocer durante la lectura del Ángelus dominical. En él, Francisco manifestó que sigue con los tratamientos necesarios y agregó: “¡El descanso forma también parte de la terapia!“.

Desde el Vaticano indicaron que el mensaje lo redactó en los últimos días, poco antes de sufrir un ataque respiratorio este sábado.

Francisco también le agradeció por “su atención y dedicación” a los médicos y al personal del Policlínico Gemelli, donde permanece internado desde el 14 de febrero por una bronquitis que derivó en una neumonía bilateral. Actualmente, se encuentra siendo asistido con oxígeno.

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y los dibujos de los niños”, agregó y remarcó: “¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo!“.

También solicitó: “Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.

Por otra parte, habló sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania: “Se cumple el tercer aniversario de la guerra a gran escala contra Ucrania: un aniversario doloroso y vergonzoso para toda la humanidad!”, afirmó.

“Mientras renuevo mi cercanía al pueblo ucraniano mártir, los invito a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y a rezar por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Medio Oriente, en Myanmar, en Kivu y en Sudán”, sumó.

Por último, en el texto que se leyó durante el Ángelus, el sumo pontífice le envió un mensaje a los diáconos, habló sobre la importancia del perdón y su trabajo dentro de la Iglesia, con ocasión del Jubileo de los Diáconos, celebrado por el arzobispo Rino Fisichella, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización y delegado del Pontífice para la organización del Año Santo.

Durante la liturgia, monseñor Fisichella también ofició en nombre del papa la ordenación de 23 nuevos diáconos: tres italianos, tres mexicanos, tres españoles, seis colombianos, tres estadounidenses, dos polacos, un francés y dos brasileños.