La Corte Suprema le tomó juramento a García-Mansilla

La Corte Suprema de la Nación decidió tomarle juramente a Manuel García-Mansilla como nuevo integrante del tribunal y definirá el próximo jueves qué hace con Ariel Lijo. Ambos fueron designados por decreto, en comisión y durante un año, por el presidente Javier Milei.

"En el Acuerdo de Ministros del día de hoy, conforme al decreto del PEN 137/2025 del pasado 25 de febrero, y encontrándose cumplidas todas las formalidades correspondientes, se decidió tomarle juramento como ministro de la CSJN al Dr. Manuel José Garcia Mansilla", se informó oficialmente este jueves.

La jura del abogado se realizó en el Salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Tribunales en presencia de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti, presidente, vicepresidente y ministro de la Corte Suprema, respectivamente.

Como contó Clarín, la situación del juez federal Ariel Lijo, se resolverá en el próximo Acuerdo del día 6 de marzo, donde se le dará tratamiento al pedido de licencia extraordinaria solicitada este miércoles y que fue concedida por la Cámara Federal porteña.

El máximo tribunal debe pronunciarse al respecto para poder allanar el camino del magistrado frente a la jura. En caso de no concederal, están quienes indican que Lijo debe renunciar a su cargo como juez federal para asumir en la Corte Suprema.

¿Por qué el Máximo Tribunal decidió tomarle juramento a García-Mansilla y no a Lijo? Porque hay un trámite por un pedido de licencia extraordinaria que fue remitido por parte de Comodoro Py al máximo tribunal.

Pero además, no hay un criterio unificado respecto a si corresponde otorgar el beneficio de la licencia sin goce de sueldo al juez.