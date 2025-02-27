Milei anunciará más de 30 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa de este sábado

En pleno escándalo cripto, que sigue ganando capítulos, el presidente Javier Milei se encuentra ultimando los detalles de lo que será su discurso de cara a la Asamblea Legislativa del próximo sábado, se espera que anuncie una batería de proyectos de ley, además de hacer eje en su gestión y posiblemente en la denominada "batalla cultural".

Sin todavía confirmación oficial, trascendió desde Casa de Gobierno que la jornada sería similar a la del año pasado, en horario nocturno y con el Presidente parado en un atril de cara al cuerpo parlamentario.

El discurso del mandatario nacional durará aproximadamente 45 minutos y está previsto que realice un "balance político y económico" de su primer año de gestión y una "proyección" de cara a 2025. Tiene previsto hacer mención a las "herramientas" que el Poder Ejecutivo requiere del Legislativo.

Según informó la periodista Liliana Franco en Ámbito, se espera que el discurso del mandatario dure unos 45 minutos, durante los que leerá unas 40 carillas, en las que anunciará unos 30 proyectos legislativos.

Las iniciativas que lanzará Milei no serán megaproyectos como la Ley Bases, sino que tendrán que ver con "cuestiones específicas e importantes para la gestión", precisaron fuentes de Casa Rosada. Estas mismas indicaron que el libertario planteará los "cambios que aún le faltan concretar" y que requieren proyectos para que "la Argentina siga creciendo".

Uno de los temas centrales que el Presidente abordará es la "batalla cultural" que el gobierno libertario lleva a cabo en oposición a los sectores progresistas y de izquierda; y que también ponga el acento en "los logros e hitos de su gestión".

El discurso lo está escribiendo el propio Milei, aunque aún no está terminado, ya que le falta incluir cuestiones relevantes de la gestión, según la agencia NA.

Quiénes asistirán a la Asamblea Legislativa

De acuerdo con Ámbito.com, además de legisladores, funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), desde el Poder Ejecutivo se cursaron invitaciones especiales para el acto de apertura de las sesiones. En particular, fueron convocados unos 70 embajadores a los que se les destinarán dos palcos especiales en el Congreso.

Cabe recordar que desde la oposición ya adelantaron que habrá ausencias. El lunes por la tarde, luego de que fracasara la sesión preparatoria en la que se definirían las autoridades de la Cámara alta, José Mayans, presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria dio a conocer la decisión de su espacio de no asistir al evento.

Los diputados del peronismo, por su parte, están debatiendo. Se espera que la decisión final se tome este jueves, pero trascendió que el grueso de los legisladores que se pronunciaron sobre el tema planteó plegarse a los senadores. La Izquierda también lo discute y se anticipa que habrá ausencias de los bloques Democracia para Siempre y Encuentro Federal.

Minuto Uno