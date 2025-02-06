El presidente analiza denunciar al jefe de la OMS por crimenes de lesa humanidad

El presidente Javier Milei analiza denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) al director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, por delitos de lesa humanidad durante la gestión de la pandemia de coronavirus.

“Es responsable de un delito de lesa humanidad a gran escala por lo que hizo durante la pandemia del Covid, según la definición del Estatuto de Roma de 1998, artículo 7 de la Corte Penal Internacional”, planteó Milei, horas después de que el Gobierno anunciara que Argentina se retira del organismo.

Entrevistado por el medio francés Le Point, el primer mandatario aseguró que “muchos de los organismos internacionales tendrían que ser eliminados” y que festejó “fuertemente lo que hizo (Donald, el presidente de los Estados Unidos) Trump respecto a la organización criminal que es la OMS”.

“El delito de lesa humanidad no necesariamente tiene que ser un asesinato, de manera directa, porque si vos atacás la libertad o atacás la propiedad de un individuo a punto tal que vos no lo dejas que pueda vivir, o vos encerrás a un individuo, ese individuo no puede generar ingresos. Entonces lo estás matando. Si vos a un individuo no le permitís disponer de su propiedad, estás generando un esclavo. Es lo que pasó con las cuarentenas”, justificó.

Para Milei, las restricciones impuestas por los estados en base a las sugerencias de la OMS para mitigar los contagios de COVID “implicaron un ataque a la libertad y a la propiedad, y podría haber terminado matando al ser humano”.

“Lo que hizo la OMS fue ni más ni menos que el experimento de los globalistas de tener un ente global que lo regulara todo. Pasó lo mismo con los que hicieron la agenda del nuevo milenio, que después fue la agenda 2030 y ahora es el Pacto del Futuro. La pregunta es: ¿quién carajo votó a esa manga de burócratas hijos de re mil puta para que le manejen la vida a 8 mil millones de personas? Es lo más antidemocrático que existe. Ahora, si usted le señala esto, le dicen que usted es un totalitario antidemocrático. ¿Y a ellos quién los votó? Nadie”, sentenció.

De acuerdo a la denuncia del libertario, que sería inminente según publicaciones compartidas por él mismo en redes sociales, el director de la OMS infringió los incisos C y K del artículo 7 de la Corte Penal Internacional: el inciso C penaliza el delito de esclavitud, definido como “el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona”, mientras que el K condena “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

El miércoles, luego de que el vocero Manuel Adorni anunciara que la Argentina se retira de la OMS, Milei justificó la decisión en su cuenta de X: “Fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola”, dijo. Además, tildó de “organismo nefasto” a la institución, a la que acusó de ser “brazo ejecutor de lo que fue el mayor experimento de control social de la historia”.

Fuente: TN