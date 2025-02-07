Se pospone la quita de subsidios para la luz y gas

La Secretaría de Energía nacional avanzará en un recorte escalonado de las bonificaciones que reciben 9,5 millones de hogares de ingresos medios y bajos.

En el año electoral y con el objetivo de que no se dispare la inflación, el Ejecutivo decidió poner en pausa la eliminación de la segmentación de subsidios por ingresos en las tarifas de electricidad y de gas natural.

Sin embargo, avanzará en un recorte gradual que afectará a casi 6 de cada 10 usuarios residenciales, hasta finales de 2025.

Respecto a la contramarcha en las decisiones gubernamentales sobre las tarifas, el ministro de Economía de la nación, Luis Caputo, dijo que "fue un error de comunicación, el asunto es que nosotros vamos a unificar subsidios de electricidad y gas para N2 (clases más bajas, que reciben subsidios más altos) y la N3 (la clase media, con subsidios menores que en la N2), eso a lo largo del año" y aclaró que el error fue comunicar que sería a partir de febrero.

"Esa suba de 8% a 12% es gradual; las tarifas van a seguir el mismo curso de siempre, en el orden de 1 y pico este mes", concluyó el titular de Hacienda.

Fuente: Página 12