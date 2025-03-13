García-Mansilla quedó cerca de ser rechazado en el Senado

La Comisión de Acuerdos del Senado reunió este jueves la mayoría necesaria y emitió dos dictámenes a favor del pliego de Manuel García-Mansilla impulsado por el gobierno de Javier Milei. De esta manera, la nominación del abogado constitucionalista, que ya juró en el máximo tribunal por un decreto del Poder Ejecutivo, quedó habilitada para su discusión en el recinto de la Cámara alta, junto a la postulación de Ariel Lijo, a partir de la semana próxima.

El kirchnerismo presentó esta misma tarde un pedido de sesión especial para el próximo jueves, a las 12, para tratar ambos pliegos. La decisión la tiene ahora la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien es la que debe definir si acepta la solicitud de Unión por la Patria.

La mayoría se alcanzó a partir de la aprobación de dos despachos. El impulsado por el kirchnerismo es el que más firmas reunió (7) y, en un giro sorpresivo, le presta acuerdo al Poder Ejecutivo, aunque “en disidencia total” para que García-Mansilla sea juez de la Corte.

Al hacer el dictamen por la positiva, el bloque de Unión por la Patria evitará discusiones sobre cuál sería la mayoría necesaria para aprobar el rechazo a un pliego. Ahora, al ser a favor, alcanzará con que 25 senadores (el tercio más uno del total de miembros de la Cámara alta) voten en contra para negarle a García-Mansilla la condición de juez de la Corte, ya que no podrá reunir el apoyo de los dos tercios de los presentes que exige la Constitución Nacional.