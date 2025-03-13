¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Unne abigeato Cristina Fernández de Kirchner
Legislativas nacionales

Confirmaron la elección para el 26 de octubre

Por El Litoral

Jueves, 13 de marzo de 2025 a las 20:59

La Cámara Nacional Electoral (CNE) aprobó este jueves el cronograma para las elecciones legislativas, que se celebrarán el domingo 26 octubre. En el Acordada Extraordinaria N°26, que lleva las firmas de los jueces Daniel Bejas, Alberto Ricardo Dalla Vía y Santiago Hernán Corcuera, se detallan las fechas del proceso.
Una semana después de que el Gobierno oficializara la suspensión de las PASO, promulgada a través de la ley 27.783 -que fue sancionada el pasado 20 de febrero por el Congreso Nacional-, la CNE estableció nuevas fechas para el cierre de alianzas, presentación de candidatos y constitución de juntas electorales, entre otras.
Durante los comicios legislativos, se renovarán un total de 24 bancas pertenecientes al Senado nacional, que corresponden a la Capital Federal y a las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Además, se elegirán 127 diputados nacionales en todo el país.

Principales fechas 
19 de abril: cierre del padrón provisorio y fecha límite para la inclusión de novedades registrales (190 días antes de las elección).
29 de abril: publicación del padrón provisorio.
7 de agosto: fin del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas.
17 de agosto: vencimiento del plazo para la registración de candidatos.
27 de agosto: fin del plazo para la conformación de listas de candidatos e inicio de la campaña electoral (60 días antes de la elección).
17 de septiembre: designación de autoridades de mesa.

