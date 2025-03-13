Confirmaron la elección para el 26 de octubre

La Cámara Nacional Electoral (CNE) aprobó este jueves el cronograma para las elecciones legislativas, que se celebrarán el domingo 26 octubre. En el Acordada Extraordinaria N°26, que lleva las firmas de los jueces Daniel Bejas, Alberto Ricardo Dalla Vía y Santiago Hernán Corcuera, se detallan las fechas del proceso.

Una semana después de que el Gobierno oficializara la suspensión de las PASO, promulgada a través de la ley 27.783 -que fue sancionada el pasado 20 de febrero por el Congreso Nacional-, la CNE estableció nuevas fechas para el cierre de alianzas, presentación de candidatos y constitución de juntas electorales, entre otras.

Durante los comicios legislativos, se renovarán un total de 24 bancas pertenecientes al Senado nacional, que corresponden a la Capital Federal y a las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Además, se elegirán 127 diputados nacionales en todo el país.

Principales fechas

19 de abril: cierre del padrón provisorio y fecha límite para la inclusión de novedades registrales (190 días antes de las elección).

29 de abril: publicación del padrón provisorio.

7 de agosto: fin del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas.

17 de agosto: vencimiento del plazo para la registración de candidatos.

27 de agosto: fin del plazo para la conformación de listas de candidatos e inicio de la campaña electoral (60 días antes de la elección).

17 de septiembre: designación de autoridades de mesa.