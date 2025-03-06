Milei sellará con un decreto el nuevo acuerdo con el FMI

El Gobierno anunció esta tarde que “dictará y remitirá al Congreso nacional” un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para sellar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y buscar posteriormente el apoyo de las cámaras de Diputados y Senadores. La administración del presidente Javier Milei dijo que aspira a conseguir un “compromiso urgente” del Parlamento.

“Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central”, informó la Oficina del Presidente.

“El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública”, sostuvo el Gobierno en el comunicado oficial. El propio Milei había afirmado ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo: “Dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario”.

En la Casa Rosada entienden que la vía del decreto evitará un bloqueo de la oposición legislativa. De acuerdo a la reglamentación vigente se requiere el rechazo explícito de ambas cámaras del Congreso para que un DNU deje de tener vigencia. Ya en enero, cuando corrió el rumor de que el Gobierno evaluaba no enviar el acuerdo con el FMI al parlamento, distintas voces opositoras se alzaron para criticarlo.

La comisión encargada de analizar los DNU es bicameral y se denomina de Trámite Legislativo. Está presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagoto.