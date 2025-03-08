Furia vecinal con Petri y Bullrich: los escracharon y huyeron

n Los vecinos de Bahía Blanca afectados por las inundaciones echaron en medio de insultos a Patricia Bullrich y a Luis Petri, indignados porque llegaron, se sacaron la foto y se fueron.

"Perdimos todo, hija de puta. Volvete a pie, mojate los zapatos aunque sea", le grito uno de ellos. "No le tires agua, ella necesita vino", agregó otro, "mojate como nosotros", fue otra de las frases, según se ve en un video que rápidamente se viralizó.

La ministra de escapó rodeada por efectivos de la Policía Federal y Prefectura en medio del griterío de los vecinos. Petri se mantuvo a prudente distancia pero bajo una lluvia de insultos.