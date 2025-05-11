Cerraron los comicios en Chaco, Jujuy, San Luis y Salta: los primeros resultados

Este domingo 11 de mayo fueron las primeras elecciones legislativas del año y San Luis, Chaco, Jujuy y Salta fueron a las urnas. Se espera que los resultados oficiales empiecen a estar después de las 21 horas.

Elecciones Salta 2025

Los resultados de la elección provincial legislativa mostraron un claro triunfo para la alianza que encabeza el gobernador Gustavo Sáenz.

En el Senado, consiguió 11 de 12 asientos en disputa y en Diputados, se quedó con 20 de los 30 lugares en juego.

Este domingo, más de veinte localidades salteñas, incluida la capital provincial, eligen 30 diputados y 12 senadores provinciales, así como 121 concejales municipales y 232 convencionales constituyentes encargados de reformar las cartas orgánicas en sus distritos. Además, se definirá quién ocupará la intendencia del municipio fronterizo de Aguas Blancas, en el departamento de Orán.

Elecciones en Chaco 2025

De acuerdo con los primeros resultados difundidos por el Tribunal Electoral de Chaco, la alianza entre el gobernador local, Leandro Zdero, y La Libertad Avanza se imponía en las elecciones para legisladores.

Si bien recién se escrutaron poco menos del 5 por ciento de las mesas, la coalición entre el oficialismo y los libertarios obtenía el 43,03% de los votos, superando por buen margen al peronista Jorge Capitanich.

El ex jefe de Gabinete de la Nación, que se presentó con el frente Chaco Merece Más, sacaba un total de 18.565 votos, lo que representaba el 37,82% de los sufragios.

En tercer lugar, muy por detrás de los líderes, se ubicaba el frente Primero Chaco, que llevaba como candidato a Alfredo Honcheruk, un dirigente del PJ disidente que contaba con el apoyo de varios intendentes del interior provincial.

Elecciones en San Luis 2025

Con un padrón integrado por un poco más de 420.000 electores, cerró la votación en la provincia de San Luis, en la que se definirán quién ocuparán las 22 bancas de diputados y cuatro de senadores provinciales que se renovarán este año. Pese a que se votó con el sistema de Boleta Única de Papel, sin Ley de Lemas ni PASO, que agiliza el recuento, los primeros resultados oficiales se conocerán a partir de las 21:00.

En San Luis, el gobernador Claudio Poggi se cargó al hombro la campaña y las recorridas por la provincia. Al igual que el presidente Javier Milei, planteó la elección como un plebiscito de su gestión, de muy buen vínculo con Casa Rosada.

Elecciones en Jujuy 2025

El secretario electoral, Alejandro Gluck, confirmó que hubo un crecimiento en las participación en las mesas de votación en horas de la tarde.

“Ha sido una jornada de tranquilidad en toda la provinica. No se han registrado incidentes de gravedad. Autoridades de mesas que han faltado, que ha retrasado el inicio del acto”, señaló en diálogo con la prensa local.

Y agregó: “Hasta el momento votó el 50% del padrón en San Salvador y en el interior cerca del 60%. Resta hacer un promedio entre los dos, pero estamos en ese rango”