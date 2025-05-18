Elecciones en Caba: En medio de la veda electoral apareció un polémico video

En las últimas horas, en medio de la veda electoral previa a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, trolls libertarios difundieron un video falso generado con Inteligencia Artificial que simula una declaración del expresidente Mauricio Macri, en la que supuestamente baja la candidatura de Silvia Lospennato y llama a votar al vocero presidencial Manuel Adorni.

El contenido es completamente falso y forma parte de una campaña sucia digital impulsada por cuentas vinculadas al oficialismo nacional, con el objetivo de confundir al electorado porteño y polarizar la elección. El video en cuestión, que fue viralizado por usuarios como @TommyShelby_30, @ElTrumpista, @jdoedoe101101 y @MileiEmperador, entre otros perfiles habituales de difusión de contenido falso, incluye un deepfake de Macri que dice: “Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Lospennato (...) Por eso te pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni”.

La pieza de desinformación fue también compartida por el militante oficialista Daniel "Gordo Dan" Parisini, conocido por su rol como propagandista digital del Gobierno nacional. El mensaje cerraba con una frase fabricada: “Frenemos al kirchnerismo, votando a Manuel Adorni”.

Tras viralizarse el material, Mauricio Macri respondió furioso por redes sociales y apuntó directamente contra la Casa Rosada. "A horas de la elección, un burdo video generado con inteligencia artificial fue publicado en X. En él, se muestra una recreación verosímil de mi persona haciendo declaraciones que nunca hice sobre nuestra lista", comenzó indicando. "Se trata de un intento de fraude electoral, que busca confundir al electorado utilizando artilugios que pueden ser interpretados como reales por parte de la audiencia. La gravedad del episodio queda clara al saber que quienes publicaron el video son personas del círculo más íntimo de La Libertad Avanza", denunció.

