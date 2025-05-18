Macri dijo que hubo "un intento de fraude” tras la difusión de un video hecho con IA

El Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires emitió esta madrugada una resolución tras la denuncia del PRO, en la que ordena retirar las publicaciones de la red social X que contenían un video realizado con Inteligencia Artificial en el que el expresidente Mauricio Macri anunciaba la baja de la candidatura de Silvia Lospennato.

“Por las razones expuestas, corresponde ordenar a la red social X -mediante oficio de estilo cuya confección y diligenciamiento quedará a cargo de la parte denuncianteque, en un plazo improrrogable de dos (2) horas a partir de la notificación de la presente resolución, proceda a eliminar las publicaciones identificadas por los denunciantes, en tanto contienen afirmaciones falsas sobre la renuncia a la candidatura de Silvia Lospennato”, señala la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

La misma ordena además remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal “a fin de que, en uso de sus facultades determine el cauce -si es que alguno- que corresponde otorgar a la denuncia expuesta”.

La resolución se da luego de que ayer, a pocas horas de las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se difundieran videos realizados con Inteligencia Artificial donde se utilizó la imagen de Mauricio Macri y Silvia Lospennato con el fin de tergiversar información sobre las candidaturas de su partido político. Ante la repercusión del hecho, desde la Alianza Electoral Buenos Aires Primero se concretó la denuncia ante el Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Horas después de que se difundiera un falso video del presidente del PRO, Mauricio Macri, en donde supuestamente anunciaba la baja de la candidatura de Silvia Lospennato y llamaba a votar por la lista libertaria encabezada por Manuel Adorni, el ex presidente anticipó que radicarían una denuncia por lo ocurrido.

“Se trata de un intento de fraude electoral, que busca confundir al electorado utilizando artilugios“, denunció Mauricio Macri a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

La denuncia se oficializó ante el Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la difusión de un video creado con tecnología de inteligencia artificial, aparenta mostrar a Macri haciendo declaraciones políticas que podrían influir en el voto, favoreciendo a la lista de Manuel Adorni de la Alianza La Libertad Avanza, en detrimento de la lista encabezada por Silvia Lospennato de Buenos Aires Primero.

En la demanda se consideró que el hecho tiene como objetivo “confundir al electorado e inducirlo a modificar su decisión de voto a menos de 24 horas del comicio”.

Además, se remarcó que “la maniobra, además de constituir un delito penal de extrema gravedad institucional, atenta contra el principio de integridad del proceso electoral, y de forma ostensible busca favorecer a la lista encabezada por Manuel Adorni, perteneciente a la Alianza La Libertad Avanza, en desmedro de nuestra lista, encabezada por Silvia Lospennato”

Mauricio Macri reiteró que hubo “un intento de fraude”

Antes de votar, el PRO realizó su tradicional desayuno en el Café Tortoni, durante el cual tanto Mauricio Macri como Silvia Lospennato reforzaron la denuncia por el video.

"Esto que han hecho no les va a funcionar porque es una cosa de loquitos. Justamente lo que necesitamos para sacar el país adelante no es un grupo de loquitos, necesitamos gente equilibrada que realmente use todo este esfuerzo que están poniendo todos los argentinos para salir adelante, generando confianza y responsabilidad. Y lamento profundamente porque en todos los años que vengo haciendo política tuvimos que hablar de esto una mañana de la elección”, afirmó Macri durante una conferencia de prensa.

El exmandatario dijo que la difusión del video “rompe todas las reglas” y afirmó que “nunca una mañana tuve que convocarlos para hablar de un intento de fraude, un intento de fraude digital en este caso”.

“Y no me vengan ahora con que son unos tuiteros sueltos cuando el hombre más poderoso de su gobierno según el presidente Milei que es Santiago Capito tuitea estos videos truchos hechos con IA, como el Gordo Dan, Álvarez. Esta excusa de que fue unos tuiteros no va más”, añadió.

La presentación del PRO

La denuncia solicita medidas urgentes, incluyendo la remoción del video de todas las plataformas digitales y la preservación de pruebas para identificar a los responsables. Además, se pide la intervención del Ministerio Público Fiscal para investigar posibles delitos bajo el artículo 140 del Código Electoral Nacional, que sanciona la inducción al voto mediante engaño.

Entre los pedidos, se encuentra la remoción del video falso de todas las plataformas, “se libre oficio a las plataformas digitales para la preservación de prueba de identificación de los responsables, se dé inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal a los fines de investigar la posible comisión del delito previsto en el art. 140 del CEN, o cualquier otro posible delito o contravención que surja de la correspondiente investigación que deberá llevarse a cabo ante dicha sede”.

“Se disponga la apertura de actuaciones administrativas por violación de la veda electoral (art. 64 bis del CEN). Se intime a la alianza La Libertad Avanza a abstenerse de convalidar, difundir o beneficiarse directa o indirectamente de la maniobra denunciada”.

