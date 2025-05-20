El Gobierno extendió la baja de retenciones al trigo y la cebada hasta marzo del 2025

El Gobierno nacional decidió extender la baja temporal de retenciones para el trigo y la cebada hasta el 31 de marzo de 2026, de cara a la inminente siembra de estos cultivos.

Los derechos de exportación de estos productos habían sido reducidos a finales de enero hasta el 30 de junio de este año.

“Con esta prórroga, el beneficio se va a extender por 9 meses más abarcando la próxima cosecha fina que se está comenzando a sembrar en estas semanas”, detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

A su vez, aclaró que “esta medida no se aplicará para la soja, el maíz, el girasol, el sorgo y todos sus subproductos cuyo derecho de exportación volverá a los valores de enero”.

TN