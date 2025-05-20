¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

plaza Mercosur puente Chaco-Corrientes Municipalidad de Corrientes
plaza Mercosur puente Chaco-Corrientes Municipalidad de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Campo

El Gobierno extendió la baja de retenciones al trigo y la cebada hasta marzo del 2025

Lo confirmó Luis Caputo a través de sus redes sociales. No se aplicará a la soja y tiene por objetivo acelerar las exportaciones para la cosecha fina, que se está comenzando a sembrar.
 

Por El Litoral

Martes, 20 de mayo de 2025 a las 17:03

El Gobierno nacional decidió extender la baja temporal de retenciones para el trigo y la cebada hasta el 31 de marzo de 2026, de cara a la inminente siembra de estos cultivos.

Los derechos de exportación de estos productos habían sido reducidos a finales de enero hasta el 30 de junio de este año.

“Con esta prórroga, el beneficio se va a extender por 9 meses más abarcando la próxima cosecha fina que se está comenzando a sembrar en estas semanas”, detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

A su vez, aclaró que “esta medida no se aplicará para la soja, el maíz, el girasol, el sorgo y todos sus subproductos cuyo derecho de exportación volverá a los valores de enero”.

TN

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD