El plan para sacar los dólares “del colchón”, el impulso en el consumo y en la cultura

El plan que presentó ayer el equipo económico no solo tiene como objetivo dinamizar el consumo y la inversión a través de una mayor monetización que saldría de una fracción de los dólares ahorrados en el colchón y de los miles de millones de pesos que se mueven en el circuito informal.

Además, el Gobierno también apela a un verdadero cambio cultural, en el que el público ya no sienta temor por usar los dólares atesorados y reduce al mismo tiempo el rol de un Estado que se mete en casi todas las transacciones de la económica.

Algunas de las medidas anunciadas serán de aplicación inmediata, ya que dependen de un decreto o resolución. Otras sí requieren de tratamiento legislativo, por ejemplo en lo relacionado a la ley penal tributaria para evitar juicios a quienes aprovechen las facilidades presentadas en el nuevo régimen.

Aunque no se mencionó en ningún momento a los dólares “del colchón” en la conferencia que encabezó ayer Luis Caputo, luego llegaron las explicaciones. “Queremos que ahora la gente esté tranquila cuando quiera comprar algo, eliminando regímenes informativos que no tienen ningún sentido. En este contexto, creemos que esto incentivará darle uso a los dólares que hoy nadie quiere tocar por miedo a que lo vengan a perseguir”, señaló el ministro de Economía.



Las medidas que entrarán en vigencia casi inmediatamente se pueden dividir en dos. Por un lado, se elimina la información al organismo recaudador, ARCA, en una serie de operaciones.

Los escribanos ya no tendrán que completar el CITI, un formulario en el que se remitía la información de una operación inmobiliaria. Lo mismo sucederá con la venta de autos usados. En estos casos, el comprador solo deberá presentar una declaración jurada en la que conste la licitud de los fondos. Y, posiblemente, el cambio más significativo es que las administradoras tampoco tendrán que informar los gastos con tarjeta de los clientes.

Luego se definió un incremento sustancial en el umbral a partir del cual habrá que reportar operaciones al ARCA. En el caso de saldos en bancos a fin de mes la cifra subió de un millón a $ 50 millones de pesos y para las tenencias en sociedades de Bolsa (Alyc) la cifra para informar arranca en $100 millones.



Esto no solo es una buena noticia para los sujetos encargados de enviar enormes cúmulos de información y que ahora ya no deberán hacerlo. También lo es para los compradores, que ya no tendrán que estar justificando un determinado nivel de gasto o de inversión, aún cuando estos excedan sus posibilidades fiscales.

El objetivo es que sin la sombra de ARCA en cada transacción resulte mucho menos engorrosa la compra. Ayer fue el propio Caputo el que reiteró cuál es el espíritu detrás de estos cambios: “En Argentina es tan alta la carga tributaria que obliga a que muchas empresas trabajen en la informalidad. Y lo mismo pasa con la compra de dólares con cepo. Por lo tanto, nosotros consideramos que no han cometido un delito y que pueden usar el dinero, nadie les va a decir nada”.

Sin embargo, estas iniciativas requieren de una mayor solidez desde el punto de vista jurídico. Por eso se avanzará para que nadie pueda reclamar el pago de impuestos para atrás por el dinero no declarado que se utiliza en una compra. Por otra parte, también se requiere una ley que asegure la estabilidad tributaria para los bienes adquiridos con dinero no declarado con anterioridad.

En la memoria sigue estando el fuerte incremento de Bienes Personales junto con el impuesto a la riqueza que definió el gobierno de Alberto Fernández, atrapando a quienes habían ingresado en el blanqueo de Mauricio Macri.

El plan del Gobierno implica en mirar para otro lado cuando no es posible justificar los fondos aplicados a una compra. Sin emisión monetaria por parte del Central, el plan es que la remonetización provenga en parte de los dólares que los argentinos mantienen “en el colchón”. También se busca que los recursos de la economía informal se vuelquen al sistema financiero o a la compra de bienes sin mayores restricciones ni controles.

El esquema que se propone implica un verdadero cambio cultural, impulsando la dolarización endógena, es decir, que crezca la cantidad de dólares que circulan en la economía. Caputo aseguró que se trata de un aspecto clave para que la economía sostenga un crecimiento alto, en torno al 6% para los próximos años.

Fuente: infobae.