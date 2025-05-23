"No seas irrespetuoso", le dijo Caputo a un periodista ante el anuncio del "dólar colchón"

La Contaduría General de la Provincia de Corrientes (CGP) informó este viernes que implementó desde la gestión pública un nuevo Sistema de Notificaciones Electrónicas. Se trata de una herramienta innovadora que ya se encuentra operativizando la administración pública provincial y promete optimizar significativamente la gestión administrativa y la interacción institucional.

Este nuevo canal digital, dinámico y gratuito, permite a organismos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, empresas del Estado y entes descentralizados generar y recibir notificaciones formales, realizar su seguimiento y automatizar trámites internos, todo dentro de una misma plataforma. La iniciativa responde a la necesidad de acompañar la expansión del ecosistema de firma digital y digitalización de procesos administrativos, reduciendo además el uso de papel y otros insumos físicos.

“Era necesario centralizar las notificaciones en una única plataforma y dotar al Estado de un medio de comunicación formal más ágil y eficiente”, señalaron desde la CGP, al recordar que la herramienta fue implementada oficialmente en agosto de 2024, tras superar distintas etapas de prueba y validación junto a la Dirección de Sistemas, la Dirección de Contabilidad y el Tribunal de Cuentas.

-Entre sus principales beneficios, el sistema permite:

-Acelerar plazos legales en procedimientos administrativos

-Seguir el estado de notificaciones en tiempo real

-Automatizar procesos, reduciendo errores humanos

-Disminuir la carga de trabajo manual

-Digitalizar completamente la gestión documental

Hasta la fecha, ya se han enviado más de 700 notificaciones electrónicas a través del subsistema, consolidándose como una herramienta clave dentro del plan de gobierno digital de Corrientes.

Para facilitar su adopción, la Contaduría General puso a disposición una lista de reproducción en YouTube con videos tutoriales para la auto capacitación de los usuarios. El acceso está disponible en este enlace: Ver videos tutoriales.

Esta innovación se suma a otros hitos alcanzados por la CGP en materia de transformación digital, como la implementación del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), diseñado para fiscalizar y controlar las operaciones presupuestarias, económicas y financieras del sector público provincial.

Quienes deseen conocer más sobre el funcionamiento de este nuevo servicio pueden acceder al video explicativo oficial y visitar el portal institucional de la CGP: cgpcorrientes.gob.ar, donde también se encuentran sus redes sociales y otras novedades.