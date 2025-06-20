Distanciado de su vice, Milei encabezó el acto por el Día de la Bandera

El presidente Javier Milei encabezó el acto por el Día de la Bandera en el Campo Argentino de Polo, en el barrio porteño de Palermo, junto a su gabinete y sin Victoria Villarruel, que participó de la celebración central en Rosario.

“Durante años, la política utilizó a las Fuerzas Armadas como chivo expiatorio para reducirles el gasto en Defensa, bajo el argumento de que los uniformados eran los malos y los responsables de la decadencia nacional”, expresó Milei en alusión indirecta a los gobiernos kirchneristas.

Y sumó: “Se llenaron la boca hablando de soberanía, como si la soberanía fuera agrandar el Estado para beneficiarse a sí mismos”.

El mandatario no acudió al acto central frente al Monumento a la Bandera en Rosario que encabezó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al que asistió la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

En el Campo Argentino de Polo, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros de Defensa, Luis Petri; Seguridad, Patricia Bullrich; Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Salud, Mario Lugones; y Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También participaron los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac; del Ejército, teniente general Carlos Presti; y de la Armada, almirante Carlos María Allievi; y el subjefe de la Fuerza Aérea, brigadier Marcelo Moretto.

La chicana de Victoria Villarruel por el acto de Javier Milei en Palermo

Al participar del acto central por el Día de la Bandera en Rosario, la vicepresidenta Victoria Villarruel deslizó que "no hay otro lugar en Argentina para estar más que acá", en referencia al presidente Javier Milei que encabezará una ceremonia en el Campo Argentino de Polo.

"No hay otro lugar en Argentina para estar más que acá. ¿Qué mejor lugar para honrar a Manuel Belgrano? Muy agradecida de la invitación de Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin", afirmó en diálogo con Cadena 3 y agregó: "El Monumento es el signo más distintivo".

