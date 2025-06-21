Una petrolera subió 5% la nafta y el gasoil por el conflicto en Medio Oriente

Una petrolera decidió aumentar 5% el litro de nafta y gasoil este sábado 21 de junio ante la escalada de los valores internacionales del petróleo crudo debido al conflicto en Medio Oriente.

La primera compañía en aplicar el alza fue Puma. Se estima que Raizen, que comercializa los combustibles Shell, también actualice a la brevedad sus precios en los surtidores de las estaciones de servicio.

Mientras, YPF, que lidera el mercado con cerca del 60% de participación en las ventas de combustibles, aún no definió una suba de precios y será clave saber qué decisión tomará la petrolera estatal en las próximas jornadas.

A principios de junio, las petroleras aplicaron un aumento de 1% debido a la actualización de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). Hoy, en las estaciones de servicio de YPF, el litro de nafta súper cuesta $1186 en CABA.

Ante la máxima tensión entre Israel e Irán, el barril de crudo internacional aumentó 20% en la última semana. Este valor forma parte de la estructura de precios de todos los combustibles a nivel mundial. Este viernes, el precio del Brent cerró en torno a los US$77.

“En términos reales, el precio de las naftas no aumenta desde abril y a principios de mayo bajó un 4%. Hoy el mercado funciona en convergencia con el precio internacional. No hay mucho margen para aguantar”, señalaron desde una de las principales compañías de combustibles del país al portal especializado Econojournal.

El impacto del conflicto en Medio Oriente en los precios del petróleo

Un día antes de que se desatara el conflicto entre Israel e Irán, el 12 de junio, el precio del barril era de US$69. Una semana después, llegó a tocar los US$78 este viernes, por lo que escaló 20%. El mercado internacional reaccionó con fuerza ante la amenaza de un bloqueo del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de petróleo global.

“El posible cierre del estrecho es una de las opciones actualmente sobre la mesa”, advirtió un miembro del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán a la agencia Tass.

En los análisis de escenarios más pesimistas, el petróleo podría superar los US$120 el barril, si Irán no solo cierra el estrecho, sino que ataca a otros países petroleros, como Arabia Saudita, Qatar o los Emiratos Árabes.

