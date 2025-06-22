Encontraron muertas a una mujer de 78 años y a su hija de 44

n Todo empezó alrededor de las 14 de ayer, cuando la Policía de la Ciudad y la Policía Científica llegaron al edificio de Crisólogo Larralde 3377, entre Freire y Conde, en Saavedra. No hubo evacuación ni corridas, pero sí una escena que generó incertidumbre en los vecinos: patrulleros estacionados en la puerta y agentes entrando y saliendo del edificio. Con el correr de los minutos supieron que dos mujeres, madre e hija, habían sido encontradas muertas dentro de su departamento.

Los peritos de Policía Criminalística y de la Científica trabajaron durante horas, mientras que los técnicos de Metrogas seguían en el lugar pasadas las 20. En el departamento no había signos de violencia. En principio se descartó una fuga de gas e incluso se sembraron dudas sobre la posibilidad de que ambas mujeres se hayan intoxicado con monóxido de carbono.

El que dio el aviso fue Fernando, el hijo de una de las mujeres que vivía en el tercer piso, en el departamento A. Llamó al 911 porque su madre, Carmen (78), no le abría la puerta. Según contó uno de los vecinos, cerca de las 13, el hombre ya andaba preguntando si alguien sabía algo de su mamá y su hermana porque no podía comunicarse con ellas. “Yo le dije que no sabía”, agregó. La mujer estaba postrada hacía tiempo: había sido operada de la cadera. Mariana, su hija de 44 años, vivía con ella. Ambas fueron encontradas sin vida.

La familia vivía desde hacía décadas en el edificio. “Hace más de 35 años que estoy acá. Ellos estaban de antes. Buena gente”, contó Mario, el kiosquero de la cuadra, que habló con Clarín. “La mamá siempre decía ‘mi hija está enferma’, pero no sé bien de qué. No salían mucho. Hacía rato que no las veía”, agregó.

Según el testimonio de un vecino, Carmen y Mariana no estaban solas en el mundo. Carmen tenía tres hijos, aunque no todos frecuentaban el departamento. El que solía acercarse más era Fernando, pero, según él mismo habría dicho, últimamente la relación era más distante. La única que quedó en su casa fue Mariana. Según cuenta, no tenía hijos y vivía con su madre desde siempre.

Carmen solía hacer una pequeña rutina diaria: caminaba por el pasillo del edificio para mantenerse activa. Pero desde que quedó postrada, esa costumbre se terminó. Los vecinos dicen que desaparecieron ambas y se las dejó de ver.

Las pericias terminaron recién a las 19.45. Según pudo saber este diario, no se encontraron signos de violencia ni faltantes. La escena, al menos a simple vista, no indicaba un crimen ni un robo. Fuentes judiciales confirmaron a este medio que no hay señales de violencia e incluso le restaron peso a la posibilidad de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. En la misma línea se había manifestado Viviana, que ante las cámaras de TV dijo que la familia no usaba calefacción a gas porque "estaba descompuesta".

Además, las fuentes consultadas aseguraron que una murió tiempo antes que la otra. Y que la casa estaba muy desordenada. "Eran acumuladoras compulsivas", dijeron.

En medio de rumores y versiones, algunos hablaron incluso de una posible fuga de gas, pero los vecinos lo niegan.

El impacto quedó en el edificio. La imagen de los patrulleros, la Policía Científica trabajando en el departamento del tercer piso y las preguntas sin respuesta siguen flotando en el aire.