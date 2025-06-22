Irán amenaza al argentino Rafael Grossi, jefe de la Agencia de Energía Atómica

n En una escalada de la guerra entre Irán e Israel, que da señales de prolongarse mientras ambos lados mantienen sus permanentes ataques con misiles y advertencias cruzadas, ahora Teherán amenazó también al titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi: “Pagará” cuando termine el conflicto, escribió uno de los líderes del régimen islámico.

Ali Larijani, asesor principal del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dijo en una breve publicación en las redes sociales sin dar más detalles que Irán haría que Grossi “pagara” una vez que termine la guerra con Israel.

Al mismo tiempo, Irán presentó una denuncia contra Grossi el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por “su enfoque sesgado hacia el programa nuclear de Irán”, informó IRNA.

En una carta al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, y al Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de Irán ante Naciones Unidas, Saeed Iravani, dijo que “las declaraciones del jefe de la AIEA contra el programa nuclear de Irán, hechas en vísperas de los ataques israelíes contra Irán, violaron clara y gravemente el principio de imparcialidad”.

El funcionario agregó que Grossi “no se refirió intencionalmente a resoluciones contra cualquier amenaza o uso de la fuerza contra instalaciones nucleares de otros países”.

Rafael Grossi quien en los últimos años encabezó varias misiones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) para inspeccionar las instalaciones nucleares de Irán, advirtió días atrás que el país persa enriquece uranio a niveles muy elevados, que le permitirían fabricar “entre seis y ocho bombas atómicas”, aunque por ahora no las tienen.

Aunque Teherán ha asegurado siempre que su plan nuclear no está destinado a fabricar armas sino que es puramente civil, la inquietud por la posibilidad de que puedan desarrollar una bomba está presente desde hace años en la comunidad internacional. Y es ahora una preocupación central en todo el mundo, mientras escala la guerra con Israel, que se inició el viernes 13 de junio.

“Para tener un arma nuclear hace falta uranio enriquecido, también puede ser plutonio, pero en el caso de Irán, lo que ellos han estado acumulado es uranio enriquecido. El uranio tiene que estar enriquecido a un grado de 90% de un isótopo, que es una variedad de la partícula de uranio”, detalló Grossi esta semana en una entrevista con Radio Mitre, de Buenos Aires.