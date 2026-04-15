Caso Adorni: declaran las jubiladas que le prestaron 200 mil dólares

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumará un nuevo capítulo este miércoles con la declaración de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las dos jubiladas que le financiaron US$200 mil, sin intereses, para la compra de un departamento en Caballito.

Viegas (72 años) y Sbabo (64) se presentaron en los tribunales de Comodoro Py alrededor de las 9 por citación del fiscal federal Gerardo Pollicita para brindar detalles sobre la operación hipotecaria de la propiedad de la calle Miró, en noviembre del año pasado. Consultadas por la prensa tras el estallido del escándalo, ambas aseguraron no conocer a Manuel Adorni.

El inmueble donde actualmente vive el jefe de Gabinete y su familia fue vendido a un precio declarado de US$230 mil. Según la documentación y el testimonio de la escribana Adriana Nechevenko, Adorni solo depositó US$30 mil en efectivo, mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las vendedoras. La deuda, a pagar en cuotas, se deberá cubrir para noviembre próximo.

Según se supo en las últimas semanas, el departamento pertenecía originalmente al exfutbolista Hugo Morales, que declaró en la causa penal que se lo vendió a las dos jubiladas a cambio de US$200 mil, 140 mil dólares menos de la oferta original que administraba la Inmobiliaria Rucci.

Según explicó Morales, la propiedad necesitaba un refaccionamiento y no se vendía, por lo que finalmente aceptó la rebaja. “Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos”, aseguró a Radio 10 el viernes pasado.

En ese contexto, Viegas y Sbabo deberán brindar detalles sobre cómo adquirieron la propiedad y su venta posterior al jefe de Gabinete, que además es investigado por otra propiedad que no había sido incluida en su Declaración Jurada -la casa en el country de Exaltación de la Cruz- y los pasajes de avión a Nueva York y Punta del Este.

Segunda ronda de testimoniales

En un principio, las dos mujeres iban a declarar la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma, pidió postergar la testimonial porque le coincidía con otro juicio donde interviene: los cuadernos de las coimas.

Así, el testimonio de Sbabo y Viegas se producirá luego de la declaración de la comisaria retirada de la Policía Graciela Molina y su hija, Victoria María José Cancio, otras dos mujeres que también le habían prestado dinero al jefe de Gabinete. En este caso, se trató de US$100 mil en 2024 mediante un préstamo con garantía hipotecaria, en una operación donde también participó la escribana Nechevenko.

El préstamo se produjo el mismo día que la mujer del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, compró la casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Como garantía, la familia Adorni puso su departamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco.

De acuerdo a su testimonio, el funcionario ya les pagó a las mujeres US$30 mil y debe afrontar los US$70 mil restantes en los próximos siete meses. Según declararon la escribana y las acreedoras, el préstamo fue con un interés de 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales.

En paralelo a las declaraciones de Viegas y Sbabo, Pollicita aguarda las respuestas de una serie de pedidos hechos durante la semana pasada a diferentes organismos públicos luego de que el juez federal Ariel Lijo levantara el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa.

Así, el fiscal podrá acceder a todas sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio, con el fin de determinar si se corresponden con su situación financiera como funcionario público que hasta enero de este año tuvo su sueldo congelado desde 2023 en $3.584.006.

TN