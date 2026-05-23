Detuvieron al hombre que golpeó a un chico que murió tras un accidente

Leandro Marzzellino (50), el hombre que golpeó brutalmente a Kevin Martínez (15) tras un accidente de tránsito en Chascomús, fue detenido este viernes por la muerte del adolescente, que se produjo un par de horas después del choque.

Marzzellino quedó detenido por el delito de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual y este sábado por la mañana fue indagado por el fiscal de la causa, ante quien reconoció haber atacado a golpes a la víctima porque lo reconoció como quien le había querido robar unos meses antes.

La detención fue solicitada por la fiscal de Chascomús Daniela María Bertoletti Tramuja y ordenada por el juez de Garantías de Dolores Christian Gasquet.

El acusado fue detenido en su casa de la calle Jacarandá y durante el operativo los policías secuestraron su celular y prendas de vestir.

Kevin fue agredido después de sufrir un accidente de tránsito en el cruce de las calles Jacarandá y Julián Quintana, de Chascomús, el martes 12 de mayo pasado. Iba de acompañante en una moto conducida por Sebastián Mansilla (17). Al llegar a la esquina a toda velocidad golpearon lateralmente un Ford Ka manejado por María Antonella Saint Jean (25).

Los cuerpos de los jóvenes salieron disparados por el aire, provocando los golpes contra el pavimento. En ese momento, se acerca Marzzellino, un hombre que según cuenta su familia vive en La Plata y que estaba de visita en la casa de su madre, a pocos metros del lugar del accidente.

Marzzellino lo reconoció y Kevin también, incluso, se vio en un video que el chico empieza a gritar: "¡Gato, gato, a vos te la tengo jurada”. Los vecinos gritaban "chorro, chorro" al joven.