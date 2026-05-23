Se cayó un puente sobre una autopista tras el choque de un camión arenero

El impacto de un camión arenero contra un puente peatonal de la autopista Panamericana a la altura de Escobar provocó la caída del cruce peatonal y el posterior choque de otros vehículos. Se reportaron grandes demoras en la zona.

El incidente ocurrió en la madrugada de este sábado, cerca de las 4:30, sobre el kilómetro 49,850 del Ramal Campana.

Según las primeras informaciones, un camión Scania de carga de arena conducido por un hombre de 49 años y que se dirigía en sentido a provincia perdió el control por la explosión de uno de sus neumáticos.

El camión cruzó la traza e impactó contra uno de los pilares de un puente peatonal, lo que provocó daños en la estructura y su posterior caída.

En ese momento justo pasaba otro camión, un Mercedes Benz con acoplado, que quedó atrapado debajo del puente.

Personal de bomberos de Escobar, Policía y una ambulancia del SAME llegaron al lugar y atendieron al conductor del segundo camión, un hombre de 43 años que sufrió golpes en sus piernas. También fue atendido el una persona que conducía un Ford Fiesta que solo sufrió daños materiales.

Ninguno de los conductores tuvo que ser trasladado para su atención médica, indicaron las fuentes.

Por precaución se realizó un corte en ambas manos de la Panamericana desde el kilómetro 50 donde se encuentra el puente Escobar hasta el 51.500, donde está el Puente de los Inmigrantes.

Los trabajos en el lugar demandaron al menos 12 horas, por lo que las autoridades ordenaron los desvíos para los conductores.