Reparó un tramo de la colectora y ahora lo intima Vialidad Nacional

Vialidad Nacional le pidió al gerente general de un hotel ubicado en las afueras de la ciudad santafesina de Funes que "rompa" los arreglos que le hizo por su cuenta y cargo a la colectora de la autopista Rosario-Córdoba para mejorar el ingreso al establecimiento.

El por lo menos curioso caso tomó estado público en los últimos días, cuando trascendió la carta documento que recibió el titular del hotel, Néstor Rozín, enviada desde el 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional.

La nota de Vialidad le exige al gerente del hotel remover la obra en un plazo de diez días hábiles, porque más allá de haber solicitado autorización para los trabajos no esperó la aprobación definitiva del trámite correspondiente.

"Estábamos padeciendo los problemas de la calle, el camino de tierra. El año pasado, por un par de eventos que teníamos con cantidad de gente, además de la importancia, ya no aguantaba más. Veníamos pidiendo a Vialidad Nacional y a la empresa contratista que cobra el peaje de la autopista que lo repare", le contó Rozín al medio local RTS.

"Justo conseguimos una gente que estaba trabajando en un supermercado cercano con máquinas, conseguimos piedras para tapar los pozos, y lo reparamos. Primero nos quisieron clausurar, después nos dieron el consentimiento para seguir con la obra, y ahora casi después de siete meses me llega una carta documento diciendo que se tiene que volver a la situación anterior", agregó el gerente hotelero, todavía consternado por lo ocurrido.