Qué se sabe del joven desaparecido en Chaco hace más de una semana

Mientras sigue la búsqueda de Axel González, el joven de 21 años que desapareció hace una semana en Chaco, la causa ya tiene siete detenidos y una hipótesis que cada vez toma más fuerza.

En las últimas horas, la Justicia empezó a apuntar al entorno más cercano y ordenó varios operativos en Fontana y Puerto Tirol. Entre los detenidos están su exnovia, su exsuegro, su excuñado y un boxeador acusado de haber difundido una versión falsa para desviar la causa.

El boxeador habría intentado desviar la atención mediante un perfil falso en redes sociales, donde difundió versiones que acusaban a la Policía de haber seguido y golpeado a Axel.

Mientras los investigadores analizan diez celulares y revisan cámaras de seguridad, esa teoría quedó prácticamente descartada. Según informaron, Axel nunca estuvo dentro de un patrullero, en base a las pericias realizadas hasta ahora.

Lo último que se sabe es que el joven fue visto cuando iba hacia una casa de la familia de su expareja, cerca de una laguna. Después de eso, no hubo más rastros.

La desaparición

Axel Alejandro González salió de su casa el 16 de mayo. De acuerdo con la reconstrucción que hicieron los investigadores, iba a encontrarse con su exnovia en Fontana, una localidad cercana a Resistencia. Esa fue la última vez que alguien dijo haberlo visto.

Cuando pasaron las horas y el chico no volvió ni respondió mensajes, la familia empezó a buscarlo por su cuenta. Después hicieron la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en distintos sectores de Fontana y zonas cercanas al riacho Arazá.

Con el correr de los días, empezaron a aparecer distintas versiones sobre lo que podría haber pasado. Una de ellas apuntaba a la Policía de Chaco.

En redes sociales se difundieron publicaciones que aseguraban que Axel había sido seguido, golpeado y subido a un móvil policial. Pero la investigación tomó otro rumbo cuando comenzaron las pericias.

El oficial principal Facundo Gómez, vocero de la Policía del Chaco, aseguró que no hay pruebas de esta versión. “A través de las pericias se sabe que nunca Axel estuvo dentro de una patrulla”, afirmó.

Para los investigadores, esas publicaciones habrían sido parte de una maniobra para correr el foco de la causa. Por eso quedó detenido Agustín Pucheta, un boxeador al que señalan por haber creado un perfil falso para instalar esa versión en redes sociales.

El conflicto entre las familias y los allanamientos

A medida que avanzaban las declaraciones, la fiscalía empezó a detectar que los problemas entre Axel y la familia de su exnovia venían desde hacía tiempo. Con esa información, ordenaron allanamientos en Fontana y Puerto Tirol.

En esos procedimientos detuvieron a Lorena Gómez, exnovia del joven; Ramón “Kuno” Gómez, exsuegro; Sergio Gómez, excuñado; y al propio Pucheta. Después también quedaron detenidos otros tres hombres.

Además, secuestraron diez celulares, ropa y una toalla con manchas de sangre que dio positivo en luminol. Ahora buscan determinar si esa sangre pertenece a Axel.

También encontraron las ojotas del joven en un campo cercano a la casa a donde se dirigía la última vez que fue visto con vida.

El propio vocero policial recordó un antecedente grave ocurrido el año pasado. “En 2024 ya hubo un hecho donde su exsuegro y su excuñado lo hirieron con un arma de fuego en la pierna”, explicó.

Ese episodio reforzó todavía más la hipótesis de una pelea de larga data entre ambas familias.

Una semana sin rastros

Pese a las detenciones y a todas las medidas que se hicieron en los últimos días, todavía no hay pistas firmes sobre el paradero de Axel.

Los investigadores creen que la última ubicación concreta del joven fue cerca de uno de los domicilios allanados, en una zona cercana a una laguna. Desde ahí, se perdió todo rastro.

Mientras siguen los rastrillajes y las pericias sobre los celulares secuestrados, la familia espera alguna respuesta.

Axel mide alrededor de 1,70 metros, es delgado, tiene el pelo negro enrulado y un tatuaje con el nombre “Lautaro” en el brazo derecho. El día que desapareció llevaba un pantalón negro, una campera inflable oscura y ojotas blancas, las cuales ya fueron halladas.

“No pierdo las esperanzas de encontrarlo. Queremos que aparezca sano y salvo. Les pido que me sigan acompañando. Mi hijo tiene que aparecer, en algún lado está”, dijo su madre en una de las marchas que se hicieron en la ciudad.

También descree de la versión de la policía. “Dicen que él tenía antecedentes y es mentira. Él tenía denuncias por violencia de género, pero era todo falso, lo denunció falsamente su expareja”, agregó la mujer. “Yo creo que plantaron las cosas”, agregó.

Por ese motivo, pidió que la investigación quede a cargo de la Gendarmería. “Sospechamos de todos a esta altura. Necesitamos que se investigue como corresponde. Hay muchas cosas raras que no me cuadran”, sostuvo.

TN