Juicio por la muerte de Maradona: declara Dalma y hablarán por primera vez dos imputados

El juicio por la muerte de Maradona tendrá este martes una audiencia considerada entre las más importantes desde la reanudación del debate oral en San Isidro. La jornada estará marcada por la declaración de Dalma Maradona, querellante en la causa, y por los testimonios de dos de los imputados.

La expectativa está centrada en la palabra de la hija del exfutbolista, quien durante los últimos años mantuvo un activo reclamo para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de su padre.

Se espera que su testimonio aporte información sobre las decisiones adoptadas durante la internación domiciliaria que Diego atravesó en el country San Andrés, en Tigre, antes de su muerte, el 25 de noviembre de 2020.

Declaraciones de los acusados

Durante la audiencia también declarará Mariano Perroni, coordinador de enfermeros durante la atención domiciliaria. Según trascendió, responderá preguntas de todas las partes que intervienen en el proceso.

Además, brindará testimonio Nancy Forlini, quien se desempeñaba como coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical y actuaba como enlace entre la empresa, la familia y los médicos tratantes. En su caso, únicamente responderá consultas de su defensa.

Ambos integran el grupo de siete profesionales de la salud acusados por homicidio simple con dolo eventual. Para la fiscalía, los imputados habrían contribuido a una situación de desamparo sanitario durante los últimos días de vida de Maradona.

La jornada también incluirá la declaración de Gabriel Charovsky, exresponsable de Autorizaciones y Auditoría Médica de Swiss Medical Group. Su testimonio podría aportar detalles sobre los procedimientos de control en las prestaciones médicas dentro de la compañía.