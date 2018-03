Indagarán a Scioli por irregularidades en la adjudicación de obras

Daniel Scioli deberá comparecer el próximo 3 de mayo ante el fiscal penal de La Plata, Alvaro Garganta, quien investiga la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) por las que el gobierno bonaerense pagó 189 millones de pesos.



Garganta citó además a declaración indagatoria al ex ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, para el próximo 2 de mayo. Ambos están acusados de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias pasivo y activo e incumplimiento de los deberes del funcionario público.



Garganta indagará también en mayo al empresario Ricardo Estanislao Miller, acusado de partícípe necesario de la negociación incompatible con el ejercicio de la función pública; y a los ex funcionarios bonaerenses, Gerardo Pérez (ex Subsecretario Administrativo del Ministerio de Salud Bonaerense), Ana Beatriz Priolo (ex Directora General de Administración) y Matías Alcalde (ex Director de Contabilidad), acusados de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública.