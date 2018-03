Mayer cedió frente a Del Potro y quedó eliminado en Indian Wells

La despedida de Leonardo Mayer del Masters 1000 de Indian Wells fue con una derrota frente a Juan Martín Del Potro por 6-3, 6-7 (2-7) y 3-6 en el marco de los octavos de final. El partido, que concluyó en los primeros minutos de la víspera, se extendió durante 2 horas y 29 minutos de juego.

Mayer tuvo un rendimiento que fue de mayor a menor. Después de ganar el primer set, tuvo la chance de sacar una importante ventaja en el segundo, pero no las aprovechó y el tandilense, que no exhibió su mejor versión y hasta mostró algunos gestos de fastidio, en momentos claves desplegó todo su oficio para serenarse, encontrar el camino y conseguir el triunfo.

Durante el duelo en Indian Wells, el Yacaré tuvo momentos de alto nivel en el primer set, y hasta pudo darle un golpe final a Del Potro, pero le faltó lucidez para, con su saque, adelantarse 3 a 1. El campeón del US Open 2009 se aferró a las pocas oportunidades que vio en el juego y se fortaleció poco a poco.

El correntino pasó de 2 errores no forzados en el primer set, a 21 en el segundo, y frente a rivales de la categoría del tandilense eso paga caro, pese a lo cual llegó a forzar el tie break.

En el tercer set, Del Potro le rompió el saque en el primer game a Mayer, y si bien el correntino luchó para tratar de ganarle a su rival por primera vez en su carrera, ya nada pudo hacer. Del Potro pisa fuerte y sigue adelante.

Del Potro (8º en el ranking de la ATP) y Mayer (47º) se conocen a la perfección y los une una muy buena relación. Además de compartir el equipo campeón de la Copa Davis 2016, ambos se enfrentaron desde chicos en los torneos regionales y hasta compartieron un período de formación en la Escuela Nacional de la Asociación Argentina de Tenis que funcionaba en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

En 2015, cuando Del Potro no hallaba respuestas tenísticas ni anímicas luego de tres cirugías en la muñeca izquierda, Mayer fue uno de los pocos que lo ayudó a entrenarse. Inclusive hoy comparten el respaldo del mismo licenciado en psicología: Juan José Grande.

Del Potro avanzó a los cuartos de final del torneo estadounidense, donde hoy se medirá con el alemán Philipp Kohlschreiber (37º).