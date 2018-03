Pavón se perderá el encuentro del domingo frente a Antoniana

Una mala noticia llegó ayer desde el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal del Fútbol Argentino para el Deportivo Mandiyú. El volante correntino Albaro Pavón acumuló su quinta tarjeta amarilla y no podrá jugar el encuentro del domingo 18 en cancha de Huracán Corrientes frente a Juventud Antoniana, por la 9ª fecha de la zona D de la Reválida del Torneo Federal A.

El plantel del Albo trabajó ayer a la tarde en las canchas de fútbol 5 del Club Alvear en el barrio Aldana de la capital provincial, debido a que la lluvia de la mañana imposibilitó que se pueda realizar fútbol en el predio de APM. El entrenamiento consistió en una sesión física, algunos ejercicios con la utilización del balón y fútbol reducido.

La novedad en el bunker de Mandiyú se dio al conocerse el boletín que publicó el Consejo Federal con la situación de Pavón. Ahora el DT está obligado a buscar una variante para cubrir ese puesto en la mitad de la cancha.

Por otra parte, Gonzalo Ramírez solamente tuvo sesiones de kinesiología para contrarrestar una contractura y poder llegar en óptimas condiciones al cotejo del domingo. Siguiendo con el parte médico del plantel correntino, el que no estará será el volante Manuel Barrios Alfonso, quien sufre una dolencia en el dedo gordo del pie izquierdo, mientras que Jamil Jara ya trabaja a la par del grupo.

Como contrapartida, Suárez podrá contar con Nicolás Monje, que cumplió la fecha anterior con la suspensión que le habían aplicado.

Hoy Mandiyú volverá a trabajar en horas de la tarde y mañana al mediodía se conocerá la lista de los convocados para el duelo del domingo, que comenzará a las 16 y contará con el arbitraje del chaqueño Hernán Vallejos.

El domingo, Mandiyú está obligado a ganar para mantener esperanzas de evitar el descenso (también necesita una combinación de resultados en otros grupos), por lo tanto habrá que esperar al ensayo futbolístico para conocer el sistema táctico y los protagonistas que lo llevarán a la práctica que dispondrá el entrenador Suárez.

Hoy, por la zona C de la Reválida, Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) recibirá al descendido Libertad de Sunchales. El encuentro comenzará a las 21 y el local con un empate se asegurará la permanencia en la categoría.