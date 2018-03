Cuestionan la expropiación del Club Arroyito

Su descargo en Radio Dos:

"Mi papá, con los últimos ahorros que tenía, adquirió en buena ley el terreno que estaba en venta. Vio el negocio y lo hizo, y ahora (con él ya fallecido) nosotros nos quedamos sin nada. Nunca hablamos, pero las cosas deben saberse como son. Esto ya lleva 18 años en juicio, siempre confiamos en la Justicia del país y de la provincia, pero acá somos absolutamente perjudicados, dijo Florencia quien además aclaró: "Somos una familia que acepta los términos de la ley y no vamos a rechazar lo decidido por la Legislatura, pero acá hay un caso de gravísima inseguridad jurídica. Mi papá compró este predio con sus ahorros; nosotros no somos millonarios, no nos sobra la plata".

Además explicó que "El remate del terreno del club Arroyito tiene que ver con un empleado que estaba en negro a quien no le pagaban el sueldo. En ese momento nadie se hizo cargo e inició un juicio a lo que la Justicia le dio lugar. Este hombre también murió, el remate fue público para pagarle a él. Estas personas que hoy conforman el club quisieron impugnar el juicio diciendo que no había cartel de remate y no es cierto. Incluso, la Justicia nos dio la razón. Todas las instancias del juicio están ganadas, faltaba que se concrete el desalojo, precisó y detalló: "En diciembre salió el desalojo, se dieron 15 días para entregar la llave y no se cumplieron, esperamos 5 días más y tampoco nos entregaron. No sé por qué esperaron 18 años para presentar un proyecto de expropiación” y manifestó: "La gente que maneja el club alquila las instalaciones, hacen dinero. Que pongan a los chicos para justiciar la expropiación no nos parece justo".

Con información de Radio Dos