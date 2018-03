Christine Lagarde: "Los primeros dos años del Gobierno han sido asombrosos"

“Los primeros dos años del gobierno de Macri han sido asombrosos; y esto lo digo como ex ministra de Finanzas de Francia y como actual directora gerente del FMI. Porque en estos años, las autoridades económicas han logrado tanto en términos de política monetaria, de la reorganización del gasto público para hacerlo más eficiente, de reducir la presión impositiva, adoptar las reformas que permiten la libre competencia y alentar el desarrollo de talentos”, señaló.



“Todo es muy impresionante y coincide con la determinación de la Argentina de restaurar su situación y lograr el regreso del país en el círculo internacional de las naciones, y ha sido exitosa en este sentido. Ha hecho tanto en lo que se ha dado en llamar gradualismo, que no lo encuentro gradualista para nada. Porque el Gobierno ha sido profundo en las reformas, ha lidiado con los problemas no en una manera superficial, sino en un modo muy determinante. Pero lo ha hecho con la decisión de lograrlo en un tiempo suficiente como para que las reformas sean sustentables y el crecimiento económico sea perdurable, para lograr eliminar el déficit primario en 2019 y empezar a bajar el nivel de la deuda a partir de 2020”, explicó la funcionaria de 62 años, que vista el país junto a su marido.



Respecto al creciente nivel de endeudamiento de la Argentina, Lagarde explicó: “Es más justo analizar con un enfoque profundo la manera en que está compuesta la deuda pública argentina, porque una buena parte está en manos del mismo sector público, en pesos. Así que no hay una exposición masiva a los acreedores externos en bonos en moneda extranjera. La deuda en moneda extranjera con los acreedores privados alcanza a un 35% del PBI, un nivel que francamente no implica una carga demasiado pesada para la economía. Hay que analizar el peso de los intereses de la deuda en el largo plazo y el apetito de los mercados hacia adelante; pero hasta ahora, dadas las reformas adoptadas y el objetivo de reducir el déficit fiscal en forma sostenible y compatible con el apetito de la sociedad por las reformas, no lo veo como un asunto para preocuparse”.



También se refirió a la llegada de inversiones vinculadas a la confianza en el país: “Los inversores quieren tener la garantía de que habrá una continuidad en las políticas, que no habrá retrocesos de ningún tipo de las políticas actuales, para renovar su confianza en el país. La Argentina estuvo afuera del mundo tanto en términos del comercio como de las inversiones y ahora se abrió en términos financieros y comerciales, lo cual generará sus frutos dado los recursos que tiene el país”.