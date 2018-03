En carnicerías aumentaron cortes básicos y también el pollo

En algunas carnicerías de la ciudad de Corrientes hubo subas en los cortes básicos y también en el pollo. Según relataron a El Litoral, la “mayoría de los aumentos se dieron en comercios de la periferia de la ciudad” y en negocios “se trata de mantener el costo para no perder la demanda”.

“Subió el costo, alrededor de 10 pesos en cortes como paleta o aguja”, dijo ayer a El Litoral un encargado de una carnicería que tiene varias sucursales en la ciudad. A la vez, desde un supermercado ubicado por calle Bolívar sostuvieron que “la carne subió al igual que todos los productos” justificando de esta manera que la mayoría de los cortes superan los 150 pesos el kilo.

Desde el Mercado Municipal, indicaron: “Dentro del mercado los precios están regulados, mantenemos el costo desde diciembre. Conocemos que en carnicerías de la periferia sí aumentaron el precio en la molida por ejemplo”.

“Nosotros no subimos el costo desde el año pasado pero sí sabemos que en los supermercados la molida especial subió a 180 pesos el kilo por ejemplo, no sabemos el por qué de esta suba”, contó Adolfo de un mercado en el barrio Cambá Cuá.

Por su parte, Fernando de Carnes Junín dijo que “lo único que aumentamos es el pollo”. “Siempre sube el pollo en Semana Santa por la demanda de esta carne los viernes de Cuaresma. La pata muslo antes costaba 47 pesos y ahora 54 pesos”, comentó.

Si bien la suba no es generalizada, sí se advirtieron aumentos en varios comercios capitalinos.