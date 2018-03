El misionero Juan Pablo Rodríguez será uno de los defensores de Mandiyú esta tarde frente a Antoniana de Salta. Pese a lo complejo del panorama, el zaguero no pierde las esperanzas de mantener la categoría: “Si ganamos los dos partidos, las cosas se nos van a dar. Estamos ilusionados y confiados en cuanto a eso”, subrayó.

“Después de la victoria contra Guaraní volvimos con una mejor actitud”, remarcó y destacó que “si bien nos fijamos que el resultado no nos ayudó demasiado, sirvió ganar por más de dos goles que es algo que nos costó en el transcurso del torneo”, expresó.

El futbolista de 25 años recordó que “fuimos confiados en que podíamos ganar. A partir de convertir nos volvimos más fuertes”, en alusión al triunfo en Villa Sarita, en un juego que comenzó con el resultado en contra y terminó en un 4 a 2 final.

“Cuando sos superior, no convertís y después te toca recibir goles, duele y mucho”, expresó.

Rodríguez es uno de los jugadores que llegó en 2016 para jugar el Torneo Federal B en el equipo conducido por Pablo Suárez que terminó consiguiendo el ascenso al Federal A. Entiende que “la meta es clara”, y buscará junto a sus compañeros evitar la pérdida de categoría, aunque esta empresa dependa de un impecable cierre de Reválida para el Albo y de otros resultados que terminen ayudando al conjunto correntino.