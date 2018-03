A la espera de la Ley de Educación, los menores siguen anotándose en las nocturnas

Mientras se espera que los senadores discutan el proyecto de la Ley Provincial de Educación, los estudiantes menores de edad cuentan con la garantía, por lo menos hasta este año, de inscribirse y cursar en las escuelas nocturnas de Corrientes. Es que el plan de normativa busca ajustarse a lo legislado por la Ley Nacional de Educación, que prohíbe a los niños y niñas menores de 18 años, estudiar bajo la modalidad de Adultos, por lo que esto sería imposible en el caso de aprobarse.

Actualmente existe una resolución ministerial que avala la permanencia de estos jóvenes en los colegios nocturnos hasta 2018, la cual había sido prorrogada debido a que la mayoría de estos establecimientos cuenta con muchos niños y niñas en su matrícula. Muchos de estos acceden a este tipo de educación debido a que no pueden concurrir a la Secundaria común, sea porque deben trabajar para ayudar a su familia, o inclusive por tener que oficiar de niñeros con sus hermanitos o hermanitas.

Mientras tanto, desde algunas de estas instituciones comentaron a El Litoral que las inscripciones se vienen realizando con normalidad, tal y como se había prometido, y que de hecho los jóvenes no se muestran preocupados por la situación. “Los chicos se inscriben porque necesitan, pero muchos están convencidos de que el año que viene podrán volver a cursar, dan por sentado que podrán volver a inscribirse”, destacó un docente de la Escuela Comercial Nocturna “José Perugorría”.

Según detalló el profesor, aunque están recibiendo nuevos alumnos y alumnas, “muchos están yendo a anotarse al plan Fines”. “No es lo mismo porque este plan no cuenta con la calidad que puede ofrecer un establecimiento, pero es una alternativa que eligen”, agregó.

Por otro lado, una docente del Colegio Nocturno “General Bartolomé Mitre” detalló a este medio que “hasta ahora seguimos con las inscripciones de manera normal”, y de hecho “ahora inclusive tenemos más inscriptos”. “En esta escuela tenemos la particularidad de que conviven familias que cursan: padres, madres e hijos estudiando en diferentes niveles”, añadió.

Protesta

Los últimos meses del año pasado fueron de constante lucha para los docentes de las escuelas nocturnas, quienes consideran un grave error el hecho de prohibir a los menores cursar en estos establecimientos, aludiendo a que es la única forma de que éstos puedan completar sus estudios. Un grupo de profesores realizó diferentes manifestaciones frente a la legislatura, con panfleteadas y junta de firmas incluidas, para que los senadores revean el artículo 78 del proyecto, que se refiere a dicha situación.

Los docentes explicaron que aguardarán a que el tema vuelva a figurar en el orden del día, como para retomar las medidas que crean necesarias en pos de mostrar su descontento.

“Estamos esperando a que se trate la ley, lo último que hicimos fue entregarles a los legisladores y al Ministerio de Educación un petitorio formal, creemos que más no podemos hacer por el momento”, explicó el profesor del Colegio Perugorría.