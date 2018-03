Mandiyú buscará un triunfo frente a Antoniana y cruzará los dedos

Por la novena y penúltima fecha de la fase de Reválida, en cumplimiento de la zona D, Deportivo Mandiyú recibirá esta tarde a Juventud Antoniana de Salta con la matemática obligación de conseguir un triunfo y confiar en que otros resultados lo iluminarán en su ilusión de evitar la pérdida de categoría. El juego correspondiente al Torneo Federal A está programado para las 16 con arbitraje del chaqueño Hernán Vallejos.

Todo muy cuesta arriba pero el Albo deberá hacer su parte frente a un adversario que llega a Corrientes también con obligaciones, de otra índole, pero urgencias al fin. Antoniana aspira aún a poder destronar a San Jorge del primer lugar de la zona y meterse en la siguiente etapa. Los tucumanos suman 15 puntos, salteños y correntinos 11.

El Albo de Pablo Suárez tendrá que derribar la negativa estadística de la Reválida, donde todavía no logró conseguir un triunfo en condición de local. La de esta tarde es su última chance y sin margen para equivocaciones.

En el local se anuncia el regreso de Nicolás Monje a la mitad de la cancha, aunque sufrirá una sensible baja con la suspensión de Álvaro Pavón, pieza central en su estructura de juego. El juvenil Carlos Rolón Segovia será relegado al banco de suplentes, mientras que luego del doblete convertido en Posadas se ganó un lugar desde el arranque el delantero correntino Raúl Acosta, acompañando a Matías Fesztein (Diego Romero arrancará unos metros más retrasado que en Villa Sarita). El resto del equipo no sufriría modificaciones ya que Gonzalo Ramírez se recuperó a tiempo del “pinchazo” que sufrió ante Guaraní.

Por parte de la visita, dirigida por Gustavo Modicam, persiste una duda y tiene que ver con que el “Ratón” Gustavo Ibáñez no pudo entrenar con normalidad durante el transcurso de la semana. El director técnico probó con el juvenil Leonardo Villa, quien conformó la dupla de atacantes con Leandro Zárate.

El resto de la formación titular está confirmada por parte del conjunto salteño.