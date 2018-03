Regatas busca ante Salta consolidarse en el Parque

En busca de consolidarse en las posiciones, y también en su localía, Regatas Corrientes recibirá esta noche en el parque Mitre la visita de Salta Basket, en un nuevo encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Nacional.

El partido se jugará desde las 21.30 horas en el estadio “José Jorge Contte”, contará con el arbitraje de Juan José Fernández, Maximiliano Piedrabuena, y Fabio Alaniz; con Armando Cichanowsky como comisionado técnico.

Regatas Corrientes llega al compromiso con un récord positivo de 12 victorias y 11 derrotas, y Salta, que iniciará su gira de tres partidos por el Nordeste Argentino, con estadística negativa de 9 triunfos y 16 caídas.

El equipo “Fantasma” viene de ganarle de local a Peñarol de Mar del Plata por 88 a 84, en lo que representó su regreso a la Liga Nacional después de jugar las Semifinales “F” de la Liga de las Américas, donde logró el pasaporte al Final Four.

En tanto que el representativo salteño, lo hace tras vencer de local en forma agónica a San Martín por 79 a 78, con un gran trabajo de Ricky Harris (17 puntos) y el ex Regatas, Pablo Espinoza.

Después de mucho tiempo, el cuerpo técnico correntino volverá a contar con toda la plantilla de jugadores mayores a disposición, ya que el alero estadounidense, Alexander Harris se recuperó de un traumatismo en el pie derecho sufrido en la competencia internacional que no le permitió estar frente a Guaros de Lara, por la Liga de las Américas, y Peñarol de Mar del Plata por la competencia doméstica.

Gabriel Piccato, el técnico de Regatas, señaló que será muy importante los tres partidos previos al Final Four de la Liga de las Américas, donde el equipo salteño es el primer rival, en busca del objetivo de la estabilidad.

Aperitivo del Fina Four

San Lorenzo, actual bicampeón y líder de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), enfrentará esta noche a Estudiantes de Concordia en el estadio Polideportivo Roberto Pando.

El partido, que representará una especie de aperitivo de lo que será el partido que deberá enfrentar a ambos dentro de siete días por la Final Four de la Liga de las Américas, se jugará desde la hora 21, con arbitraje de Alejandro Chiti, Pedro Hoyo y Ariel Rosas.

En tanto que desde la hora 22.00, La Unión (12-9) recibirá en el estadio Cincuentenario de Formosa a Atenas de Córdoba (15-9).