Angelici, sobre el rendimiento de Tevez: "Con el nombre ya no alcanza"

Daniel Angelici volvió a ser crudo en la crítica por el rendimiento de Carlos Tevez. Como si el romance entre el presidente y el futbolista que volvió de China estuviera resquebrajado. El dirigente habló en televisión y, consultado sobre las últimas actuaciones del Apache, opinó: "Mirá... Cuando llegó tuvo partidos buenos y otros no tan buenos, tanto él como otros jugadores. Me parece que es un gran jugador que en un equipo como Boca, y más en una derrota, queda expuesto cuando juega mal. Ya no alcanza con el nombre".

Y agregó: "Tiene que estar todos los partidos adentro de la cancha, aportando al equipo, sumando... Cuando juega bien, se le va a marcar y elogiar. Y cuando juegue mal, las críticas le van a llegar. Es algo a lo que está expuesto por volver a Boca", marcó la cancha Angelici.

Tevez era la marca de Boca cuando volvió desde la Juventus, en plenitud. Llenó la cancha de hinchas que fueron solo a verlo vestido con los colores del club y a tratar de atajar alguna de las pelotas que Carlitos regaló a las tribunas. Pero después se fue a China y su regreso fue en silencio. Tardó apenas un par de meses en quedar en el foco de las críticas.

El nivel de Carlitos no es el mismo que cuando se fue y el equipo lo sintió. Sin Fernando Gago ni Darío Benedetto, el plantel esperaba en Tevez un líder futbolístico que no aparece. Y tampoco parece tener lugar en el esquema de Guillermo: como centrodelantero dejó más dudas que certezas y ahora como enganche (en el empate en Tucumán) tampoco terminó de conformar. Entonces Angelici, que tiene atragantada la derrota ante River, le apunta a la figura de Tevez.

En cambio, con la gestión de los Barros Schelotto al frente del plantel, Angelici fue elogioso: "Tienen el cien por cien del respaldo del club. De ninguna manera se generó un clima desestabilizador", cerró.

Clarin