Diego Acevedo

deportes@ellitoral.com.ar

El enganche Diego Romero se convirtió con el correr de la fase de Reválida en una pieza valiosa en la estructura de juego de Mandiyú. Aporta claridad con el manejo de la pelota y desequilibrio de tres cuartos de cancha hacia adelante y, lo más valioso de todo, convierte goles, en un equipo donde no abundan.

Ayer fue el autor del 1 a 0, de penal, para el triunfo frente a Juventud Antoniana de Salta, primero en condición de local de la Reválida. A Romero, además, le cometieron la infracción (fue Matías Zolorza quien lo derribó) que derivó en la pena máxima.

El enlace repasó la acción, muy discutida por la visita, al afirmar que “antes de entrar al área ya me hace una falta, pero dejan seguir porque tengo la pelota, y cuando entró al área se la corro a la pelota y yo no sé si me puntea o no, pero siento el contacto y me caigo”.

Acerca del gol, cuarto en su cosecha personal, destacó que “vine a sumar y aportar, desde el primer día lo dije, y por suerte se me abrió el arco y gané en confianza, una sumatoria de factores positivos en lo personal. Pero más que nada quiero rescatar lo grupal, que el grupo nunca se cayó y sigue de pie en la pelea por la permanencia”.

Romero hizo hincapié en el factor anímico, dado que en la puja por no descender, se sufre “mucho estrés”, afirmó. “No habíamos podido ganar de local, ni conseguir dos victorias seguidas, y hoy se nos da, queda una fecha y por suerte seguimos todavía en carrera. Esperamos preparar bien el partido del domingo, sabemos que va ser otra final y esperamos ganar y conseguir la permanencia”, anticipó de cara al mano a mano por la última fecha contra Patria de Formosa del próximo fin de semana.

Retomando el análisis del triunfo sobre Antoniana, y acerca de la tensión que se vivió en la recta final del juego, remarcó que “era un partido sufrido, ellos tienen jugadores importantes, y nosotros con la ventaja que teníamos intentamos aguantarlo hasta el final y, por suerte, terminó así”.

El mediocampista debió salir en el segundo tiempo como consecuencia de una fuerte migraña que sufrió ayer, probablemente por las altas temperaturas de la jornada. “Durante todo el primer tiempo tuve una especie de migraña, nunca me había pasado, tenía un dolor muy fuerte de cabeza, pero pude terminar el primer tiempo y seguí en parte del segundo hasta que entró un compañero”, explicó.

Acerca de la combinación de resultados que deben darse para mantener la categoría, sabiendo que es obligación ganar en Formosa la próxima fecha, subrayó que “fue así toda la Reválida, mirando los promedios, sacando cuentas sobre si pierde el resto. Pero, bueno, nos mentalizamos que tenemos que hacer bien las cosas y hacer nuestra parte, y si los resultados acompañan, bienvenido sea”, concluyó.