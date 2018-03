Boca Unidos volvió al triunfo y se ilusiona con la permanencia

Un triunfo vital para sus aspiraciones de permanecer en la categoría logró anoche Boca Unidos, que en el barrio porteño de Floresta superó 2-0 a All Boys, rival directo del equipo correntino en los promedios para el descenso.

El equipo dirigido por Carlos Mayor fue ordenado en defensa y oportuno en ataque. Aprovechó dos jugadas de pelota parada para marcar a través de su goleador, Pablo Vegetti, cerrándole luego todos los caminos hacia el arco de Navarro a un All Boys sin ideas, que en los minutos finales coqueteó con el descuento.

Un primer tiempo de bajo nivel técnico, donde los nervios le ganaron a los aciertos, jugaron All Boys y Boca Unidos.

A poco de comenzado el juego el local inquietó con una jugada típica de una cancha de reducida dimensiones. Pelotazo frontal que Castro bajó para Salas, quien remató “mordido”, yéndose la pelota mansamente a las manos de Navarro.

La visita llegó con jugadas de pelota parada. Un tiro de esquina cerrado de Sosa fue tocado por Allocco, ingresando por el primer palo, debiendo intervenir Vaccaneo, que en gran reacción manoteó el balón para evitar la caída de su arco.

Del nuevo córner se hizo cargo una vez más Sosa, esta vez con un envío al corazón del área. Vegetti, que forcejeaba con la marca de Frontini, alcanzó a desviar de cabeza, ingresando la pelota contra el vertical izquierdo de un arquero que esta vez no pudo hacer nada.

La ventaja tranquilizó a Boca Unidos, que se defendió con orden, y alteró a los jugadores de All Boys, que comenzaron a sentir la presión de su público, y se equivocó mucho en la búsqueda del arco correntino.

El equipo aurirrojo tuvo en Bolatti y Sánchez Paredes a los bastiones del mediocampo, quitando y jugando con criterio. El correntino no pudo terminar la etapa, a raíz de una falta de Canhué, y fue reemplazado por Rodríguez Rojas. En tanto que el cordobés se tuvo que retirar más tarde, ingresando en su lugar Pérez de improvisado volante central.

La visita desperdició algunos contraataques porque tanto Herrera como Ríos y Sosa no estuvieron “finos”. Sin embargo, volvió a castigar en otra pelota parada. Herrera ejecutó un tiro de esquina al primer palo que Canhué desvió hacia el centro del área. La pelota fue cabeceada por Baroni, recogiendo Vegetti el rebote de Frontini para de media vuelva vencer la resistencia de Vaccaneo.

En el complemento, el Albo salió decidido a achicar la diferencia para tener la esperanza de dar vuelta el resultado, disponiendo el técnico Ferrero el ingreso de un delantero como Barrera en lugar de Gino, un mediocampista.

El local fue con todo, pero se encontró con una defensa bien plantada y un arquero atento, quedándole el contraataque a merced del Aurirrojo.

Lo tuvo Ríos para definir el partido, cuando quedó sólo frente a Vaccaneo, pero su remate se fue apenas ancho. Luego, una combinación entre Vegetti y Ríos no pudo ser desviada por el goleador, tras el centro bajo del chaqueño.

En los últimos diez minutos, el local estuvo muy cerca de descontar, pero Navarro tapó de gran forma un remate del ingresado Stefanatto, tras un centro atrás de García, y en la misma jugada, Allocco, de gran partido, despejó sobre la línea luego de que la pelota rebotara en el palo derecho.

Ya cuando se moría el juego, All Boys sorprendió con un contraataque a Boca Unidos, pero el remate de Salas dio en la parte exterior de la red.

Triunfo vital para Boca Unidos, que se recuperó de la derrota en Corrientes contra Aldosivi para vencer en un terreno siempre difícil y ante un rival directo. El próximo domingo recibirá a Mitre de Santiago del Estero, y esta vez no deberá fallar de local si quiere pisar fuerte hacia el objetivo de salvar la categoría.