Denuncia de Santander

Después del partido del sábado en Santiago del Estero, donde San Martín venció a Quimsa 81 a 72, el DT de la Fusión, Silvio Santander aseguró que hubo algunas irregularidades en el encuentro entre estos equipos, pero cuando se enfrentaron en Corrientes (triunfo Rojinegro 83 a 74).

“El primer tiempo se desarrolló de una manera y lo que pasó en el entretiempo dio un giro en el partido. Hay cosas que ya no pueden pasar, debemos salir de la Liga de apretar a los árbitros, de meterse en el vestuario. Acá debemos jugar al básquet, cuando nos ganan como hoy, aceptamos. No me gustó lo que pasó allá. Es algo que no lo dije en su momento y me entristeció mucho. Espero que no se repita”.

Frente a estos dichos, San Martín sacó un comunicado donde sostiene que “esas palabras son tendenciosas, sin fundamentos y dichas en un lugar inapropiado”. Además, quedó a disposición de los organismos correspondientes para cualquier investigación.