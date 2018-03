En 2018 las transferencias directas a los Municipios crecerán un 55 por ciento

Durante 2017 el Gobierno Nacional transfirió más de 860,7 millones de pesos por el Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Sojero. Este tiene como destino a los Municipios y el reparto está congelado debido a que las Comunas no adhirieron al Pacto Fiscal, el cual comienza a impulsar la Provincia. Además, para este año la Nación proyecta enviar un 54,9 por ciento más de transferencias directas a las Municipalidades en materia de gasto de capital.

En cuanto al Fondo Sojero, las transferencias fueron menores para Corrientes, si se compara con Chaco, por ejemplo, donde ascendieron a los 1.155 millones de pesos ese año. En Formosa, otra provincia del NEA, rondaron los 842 millones de pesos anuales y en Misiones, unos 764 millones de pesos. En total, en Argentina, se ejecutaron más de 23.968 millones de pesos en 2017, según expresa el Informe N° 108 de la Jefatura de Gabinete de la Nación a la Cámara de Diputados de la Nación.

El Fondo Sojero es uno de los puntos de debate en los Municipios, que en algunos casos como Riachuelo, Goya y Paso de los Libres avanzan con la adhesión al Pacto Fiscal. Este trámite lo realizan a través de la elaboración de un proyecto de ordenanza, que en el caso de las dos primeras municipalidades mencionadas, ya cuentan con despacho favorable y se tratará esta semana en el cuerpo deliberativo comunal. Otras jurisdicciones como Mercedes, presentaron una intimación al Gobierno Provincial para la liberación de los fondos originados por la renta de la soja.

No obstante, el Gobierno Provincial había anticipado que avanzará con una mesa de trabajo conjunto. Incluso hizo circular un modelo de acuerdo que varios ya adoptaron. También, habían expresado que requerirán de la unificación de criterios para atender algunos puntos particulares relacionados con el orden administrativo y aspectos tributarios.

El fondo es fundamental para alivianar las arcas comunales. A este contexto se suma que las partidas directas desde Nación destinadas a los Municipios fueron reduciéndose desde 2015. No obstante, para este año, las proyecciones son un poco más optimistas. Según un informe de la Jefatura de Gabinete de la Nación, entre 2015 y 2017 se distribuyeron más de 160.113,6 millones de pesos, directamente a los gobiernos municipales en el país en concepto de gasto de capital.

A las Comunas en la provincia llegaron más de 501 millones de pesos, de los cuales, 320,6 millones de pesos se correspondían con 2015; 74 millones de pesos, con 2016; y más de 106,4 millones se repartieron en 2017 de forma directa a los Municipios.

Para 2018, las proyecciones marcan más de 164,9 millones de pesos para Municipios de Corrientes. Esto equivale a un crecimiento del 54,9 por ciento de las transferencias para las Comunas en la provincia. En todo el país se distribuirán más de 13.678,3 millones de pesos este año.