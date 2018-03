Mandiyú venció a Antoniana y se ganó el derecho a jugar otra “final”

A lo lejos se divisa una luz al final del túnel, esa es la ilusión que sostiene en pie a los futbolistas de Deportivo Mandiyú que en la calurosa y sofocante jornada de ayer vencieron por 1-0 a Juventud Antoniana de Salta y postergaron hasta la última jornada de la Reválida la definición de su suerte en el Torneo Federal A, del que no están dispuestos a marcharse.

El gol del triunfo sobre el Santo lo anotó Diego Romero, de penal, a los 40 minutos del primer tiempo del partido jugado en cancha de Huracán Corrientes, en el marco de la novena y penúltima fecha de la zona D.

Mandiyú tendrá que jugar en Formosa, frente a Sportivo Patria, el próximo fin de semana. Nuevamente con la obligación de un triunfo y a la espera de resultados que lo favorezcan en las presentaciones de Gimnasia de Concepción del Uruguay, San Lorenzo de Alem y Unión de Villa Krause. De darse ese “combo”, podrá concretar su permanencia en la divisional.

La de ayer fue una nueva demostración de carácter y oportunismo, no exenta de suspenso y sufrimiento. El Albo necesitaba los tres puntos en discusión, ganar por primera vez como local en la Reválida y hacerlo por segunda fecha consecutiva, lo que no había conseguido hasta aquí. Y salió a flote en un juego difícil, donde el rival quemaba sus últimas fichas en la lucha por la clasificación.

Le costó hacer pie al dueño de casa, acostumbrado a encontrar soluciones de todo tipo en la figura (ayer ausente) de Alvaro Pavón. Antoniana comenzó mejor afirmado en la mitad de cancha, aunque a medida que avanzaba rumbo al área del Albo lo suyo no pasó de insinuaciones. En esos minutos el Santo probó con un tiro de media distancia de César More que obligó a una reacción en dos tiempos del arquero Cristian Mazzón.

Hasta que comenzó a jugar más cómodo el local, que dispuso de un par de remates que le dieron trabajo al guardameta salteño. “Rauli” Acosta disparó cruzado, lo mismo que Romero tras recibir un pase de Gonzalo Ramírez, y ninguno pudo vencer a Juan Mulieri.

Estos tres futbolistas eran los que se mostraban más activos. Acosta sufrió un agarrón en el área (de parte de Javier Marin) y en la siguiente jugada Romero enfiló hacia la zona caliente y fue derribado por Matías Zolorza, en una acción menos notoria que la anterior, pero que el juez Hernán Vallejos sancionó como penal. El propio Romero a los 40 minutos tomó la pelota y con un derechazo al rincón estampó el 1 a 0 con que se fueron al descanso.

Para el segundo tiempo ingresó Julio Sena (un inconexo Matías Fesztein se retiró golpeado), y rápido tomó impulso en el juego, presionando a los defensores de Antoniana y robando un par de balones. En una de estas jugadas dejó a Acosta de cara al gol, pero el “Rauli” al querer perfilarse para el derechazo dejó escapar la chance de estirar el marcador.

Romero debió salir como consecuencia de una fuerte migraña, al rato se fue Acosta, saltaron al campo Matías Gómez y Juan Basualdo. El entrenador Pablo Suárez se “la jugó” a defender el resultado y meter alguna contra. Fue un riesgo elevado y Antoniana casi lo empata cuando César Ibáñez se asoció con Juan Bautista (ambos ingresaron como relevos), pero este último fracasó con su remate, al lado del arco.

Pero Mandiyú resistió y todo se simplificó en los minutos de cierre cuando Claudio Acosta se fue expulsado por una dura infracción sobre Sena.

El Albo se ganó una última vida en el certamen. El próximo domingo se sabrá si la reacción fue a tiempo y si le permitirá evitar el descenso.