Más de 2.600 microempresas correntinas se inscribieron por beneficios de Ley Pyme

La Ley 27.264, enmarcada en el Programa de Recuperación Productiva, fue sancionada en julio de 2016 y reglamentada el 18 de octubre de 2016. La misma otorgaba beneficios diversos a las Pymes, entre ellos exenciones impositivas, ampliación de cupo prestable y nuevos umbrales para la retención de algunos impuestos, entre otras cosas.

A diciembre de 2017, en Corrientes 2.682 micropymes se inscribieron a la Afip para recibir estos beneficios. También se sumaron 513 pequeñas empresas, como así 102 medianas empresas, estas últimas correspondientes al tramo 1 de la Ley Nacional N° 25.300.

En tanto, sólo dos se inscribieron para el tramo 2 de la mencionada normativa. Para acceder al IVA diferido 849 se anotaron desde Corrientes, según expone el último Informe de Gestión remitido al Congreso de la Nación desde la Jefatura de Gabinete de la Nación.

“La Ley Pyme ya da beneficios a todas las pequeñas y medianas empresas del país. Ya son 360 mil las empresas que accedieron a los beneficios: pagan IVA a 90 días, no pagan ganancia mínima presunta, descuentan de ganancias el impuesto al cheque y hasta 10 por ciento de las inversiones que realizan además de tener la posibilidad de solicitar un bono de crédito fiscal por el IVA de dichas inversiones que aún tengan a favor”, expresa el informe de Nación.

“Además, tienen más acceso a crédito y simplifican su administración. Hasta ahora se ahorraron 1.765 millones de pesos en el pago de ganancias por inversiones realizadas”, indica el trabajo. Desde Nación, no obstante, exhortan a que más empresas que anoten para solicitar los beneficios. Sucede que actualmente, sólo el 42 por ciento de las Pymes recibieron o están recibiendo los beneficios.

“El segundo paso es que las provincias se adhieran a la Ley Pyme Nacional y se comprometan a no subir los impuestos provinciales por dos años como ya hicieron Capital Federal, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Formosa y Santa Fe”, indica el informe.

“Mientras, seguimos trabajando en la reglamentación del artículo 10 de la Ley, para definir qué otros beneficios van a recibir las Pymes de frontera. El desafío es que ayude a toda la región y no a ‘correr’ el problema del desequilibrio hacia una frontera interna. Para eso, estamos trabajando con las cámaras empresarias y los gobiernos provinciales”, expresaron desde la Jefatura de Gabinete.