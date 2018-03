Piden arreglar un profundo bache sobre calle Junín casi Padre Borgatti

Un profundo bache se formó hace un tiempo en cercanías a la costanera, más precisamente sobre la calle Junín, casi Padre Borgatti. Allí, el pozo dificulta la circulación y representa una complicación para las personas que habitan o transitan por ese sector de la ciudad.

El bache ocupa cerca de un tercio de la cinta asfáltica. Además, la presencia de algunos carritos de chapa en ese sector agrava aun más la situación. Algunos vecinos de la zona realizaron en los últimos días algunos reclamos para que se realicen los trabajos pertinentes y lograr normalizar la situación de Junín.

Más allá de esto, los arreglos todavía no se concretaron. “El 9 de marzo me solicitaron mis datos personales y luego de un par de horas me informaron que el problema fue solucionado”, comentó una persona a través de Facebook.

Luego, relató que “el 10 expuse otra vez mediante la foto que el problema persistía y el lunes pasado colocaron verticalmente unos caños de cemento con una cinta de manera preventiva”.

Aunque no se iniciaron los trabajos, los caños ya fueron retirados y el pozo sigue de la misma forma, por lo que los vecinos insisten con la necesidad de que se realice alguna obra de reparación en esa parte para evitar que el bache siga profundizándose.