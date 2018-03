Macri: "Si los argentinos creen que tengo que seguir, lo haré"

(Telam) "Qué ansiedad. Yo no hablo de reelección. Si los argentinos creen que tengo que seguir, lo haré", dijo Macri en una entrevista con América TV consultado sobre una posible nueva postulación en las presidenciales de 2019.

Sin embargo, el mandatario reconoció que la reelección de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y también de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad "es clave para el futuro de Argentina" y prometió ayudarlos a conseguir ese cometido.

El mandatario concedió en la quinta de Olivos al programa "La Cornisa", que conduce el periodista Luis Majul.

Al referirse a la marcha de la economía, el Presidente remarcó que "la Argentina lleva siete trimestres seguidos de expansión y la economía crecerá cerca de 3% este año".

"La Argentina arrastra un montón de daños acumulados y de eso no se sale en dos años", ponderó el Presidente, al referirse a por qué el país tenía uno de los niveles de inversión extranjera más bajo de la región.

Al ser consultado sobre la suba del dólar el primer mandatario fue categórico al asegurar que "para nosotros el tema es la inflación, no el dolar" antes de aclarar que "la inflación está bajando", aunque "pensé que íbamos a bajar más rápido, lo reconozco".

"Cuando dicen 'se está endeudando mucho la Argentina', tienen razón, yo pienso lo mismo", aseveró Macri.

Aunque acto seguido, esgrimió: "Hasta ahora no vino ningún dirigente de la Argentina a golpearme la puerta para decirme: 'mirá, esto no lo estoy usando te lo devuelvo'... todo lo contrario, vienen a pedir más, y hay que entender que tenemos un Estado que está quebrado", enfatizó el Presidente.

"Mi compromiso ha sido decirles la verdad. Si nosotros seguíamos sin pagar los servicios públicos, no solo los que no tenían luz y gas, sino los que tenían servicios, iban a sufrir los cortes de luz", explicó el Presidente al dar cuenta que sabe que algunas de las medidas que toma no son del agrado de la gente.

"Ellos se enojan, miran la factura y se enojan, tratamos de pensar lo imposible para que esa boleta no les llegue, pero creánme que no encontré otro camino", se sinceró Macri, aunque destacó los esfuerzos del Gobierno para "contener" a los millones de argentinos de los sectores de más bajos recursos a través de las "tarifas sociales".

"Por lo único que espero poder ser evaluado es por poder reducir la pobreza", aseveró Macri antes de dar cuenta que para lograrlo se necesita del compromiso de todos, pero sobre todo del empresariado ya que "hay que generar trabajo. Los empresarios nos tienen que ayudar a producir más porque el nuestro es un gobierno para todos".